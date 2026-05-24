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雲南小伙踩到蛇窩 小腿被多條毒蛇咬10多口 與死神拔河

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阿傑的左腿脹發紫發黑。（取材自春城晚報）
阿傑的左腿脹發紫發黑。（取材自春城晚報）

雲南一名26歲男子阿杰（化名）在滇西邊境山區誤踩蛇窩，被多條毒蛇咬傷，12處暗紅色疤痕清晰可見。他一度休克昏迷命懸一線，經跨院接力搶救才成功脫險。

環球網報導，事發在5月14日午後，阿杰隨工友前往工地途中踏入草叢，突然左腳傳來劇痛。「以為只是普通蟲子叮咬。」他回憶道。然而短短十多分鐘後，症狀急劇惡化，胸痛、全身酸麻、四肢無力接連出現。

阿杰驚覺不對大喊：「糟糕，是毒蛇咬傷！」眾人陪同他原路返回，想看清是什麼蛇，但已無蛇蹤，只能緊急簡易包紮送醫。

由於工地偏遠，阿杰直到5月15日凌晨1時才抵達當地醫院，當時已重度昏迷。醫師緊急注射抗蛇毒血清後雖短暫恢復意識，但病情仍迅速惡化，隨即轉送保山市人民醫院。接診醫護形容情況危急：「左腿已嚴重腫脹發紫，凝血功能異常，隨時可能大出血。」

血液科團隊立即啟動綠色通道，判定為血液毒類蛇傷，迅速展開抗蛇毒血清治療及多項搶救措施，並24小時監測病情變化。醫護人員回憶，當時團隊幾乎輪班不眠，「每一項指標都可能決定生死」。

經過連日搶救，阿杰終於脫離危險。5月22日出院時，他的哥哥紅著眼眶向醫護人員致謝：「阿杰當時估計是在草叢中踩到了一個蛇窩，至少被3條以上的蛇咬了10多口，導致大量蛇毒侵入身體，又加上送醫路途耗時長，中毒約12小時後才開始搶救，差點就沒命了。」

李愛芳醫師講述患者情況。（取材自春城晚報）
李愛芳醫師講述患者情況。（取材自春城晚報）

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