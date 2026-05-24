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網購18充電器 調包裝沙退貨 男認貪小便宜、哭求原諒

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黃先生收到貨發現充電器被調包成沙土。(取材自極目新聞)
黃先生收到貨發現充電器被調包成沙土。(取材自極目新聞)

西安一名28歲電商黃先生近日遭遇離譜「退貨詐騙」。他的10筆訂單、18個筆記型電腦充電器，總價超過4700元(人民幣，下同)，竟在買家退貨後全被「調包」成沙子。更誇張的是，所有訂單都來自1700公里外的珠海，同一個中高檔社區、同一樓層。為了討回公道，黃先生與友人跨越1700公里親赴珠海，在警方陪同下當面揭穿涉案買家，最終成功獲得2萬元的賠償，也讓電商平台「僅退款」機制再度引發熱議。

極目新聞報導，從事電商三、四年的黃先生，主要販售充電器、數據線及手機配件。今年2月底，一名珠海買家購買兩個單價230多元的筆電充電器，收貨後立即申請退貨退款。由於退回包裝完整，黃先生未起疑心便直接簽收，沒想到之後多筆同款商品訂單陸續遭退款退貨。

被珠海買家退回的充電器。(取材自極目新聞)
被珠海買家退回的充電器。(取材自極目新聞)

買家正在和警方交流。(取材自極目新聞)
買家正在和警方交流。(取材自極目新聞)

直到3月中旬，另一名買家收到商品後反映「盒內全是沙子」，黃先生才驚覺事態不對。他拆開先前退回的商品檢查，赫然發現所有充電器竟全被掉包。經比對訂單資料，黃先生發現涉案帳號雖有兩個，但收貨地址均位於珠海同一社區樓層，研判背後極可能是同一人操作。

4月初，對方再度下單並申請退貨。這次黃先生特別錄下完整開箱影片，成功掌握證據。聊天紀錄顯示，買家僅承認最後4個充電器遭調包，其餘14個則因賣家缺乏影片證據而拒不認帳。

「雖然只有4000多塊錢，這麼被薅羊毛，實在不甘心，我一定要討個說法。」黃先生決定飛行3小時親赴珠海維權。5月13日，他在警方陪同下找到涉案男子張海。面對快遞單、聊天紀錄與訂單資料等證據，張海夾雜著哭聲說道「我就是貪小便宜，請原諒我。」承認私下販售同款充電器牟利。

事件最終在警方協調下落幕，但黃先生坦言，真正令人心寒的是平台過度偏向消費者的退款機制。他指出，只要買家點選退款，平台往往立即退錢，導致說謊成本極低；反觀賣家卻必須耗費大量時間與精力蒐證、申訴，仍未必能成功維權。

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