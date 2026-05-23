山西沁源煤礦瓦斯爆炸82死9失蹤 企業負責人已被控制

旗下煤井發生煤變的通洲集團，是山西省沁源經濟技術開發區內的重要企業，正大力實施傳統產業升級改造，不斷開發戰略性新型產業。圖為其氫能源、合成氨一體化優化項目。 (取自沁源縣人民政府網站)

5月22日晚上19時29分，山西長治市沁源縣山西通洲集團留神峪煤業有限公司井下發生瓦斯爆炸事故，目前已造成82人死亡，9人失蹤，救援工作仍在進行中。企業負責人已被依法採取控制措施。

國家主席習近平 23日作出重要指示，要求全力救治傷患、科學組織搜救，堅決防範遏制重特大事故發生。總理李強 已指派國務院 副總理張國清率有關部門負責人員趕赴現場指導救援處置工作。

據山西省沁源縣緊急管理局今早發布的通報，22日下午19時29分，沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生瓦斯爆炸，通報稱，爆炸發生當時，井下當班作業人員247人。事故發生後，省市縣黨委員會高度重視，主要領導第一時間作出安排部署，立即啟動緊急應變，並立即趕赴現場指揮救援工作。

通報稱，事故原因正在進一步調查中。

新華社報導，習近平強調，各地區各部門要汲取事故教訓，時刻繃緊安全生產這根弦，深入排查整治各類風險隱患，堅決防範遏制重特大事故發生。他還說，當前正值汛期，要加強應急值守，扎實做好防汛救災工作，切實維護人民群眾生命財產安全。

據公開資料，山西通洲煤焦集團是山西省沁源縣一家集原煤開採、洗煤、煉焦、化產品回收於一體的民營企業，建於1983年，資產總額9.5億元（人民幣，下同），員工3000餘人。集團下轄多個煤礦，主產2號主焦煤，採用斜井開拓與綜採工藝，年產能70萬噸。

該集團2005年實現產值6.5億元，上繳稅金7200萬元，獲評山西省模範單位、長治市「十強民營企業」及沁源縣龍頭企業和利稅大戶。