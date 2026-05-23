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妙齡女一身腥味 海關掀裙...裡面竟藏58隻活烏龜

中國新聞組／北京23日電
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女子裙襬內用黑色緊身褲在左右大腿處綁藏了58隻活體烏龜。（取材自光明網）
女子裙襬內用黑色緊身褲在左右大腿處綁藏了58隻活體烏龜。（取材自光明網）

廣東深圳文錦渡海關近日在對入境旅客監管時，發現一名穿著寬鬆裙子的女性旅客行進時裙子擺動異常，全身還不斷傳出明顯的腥臭味。經檢查發現，該名女旅客裙襬內左右大腿處，竟綁藏了大量活體烏龜，共計58隻，不僅都是被列入「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）附錄Ⅱ，且是外來物種，當場將該名女子移送緝私部門追究法律責任。

據光明網報導，海關發布5月22日消息指出，5月2日，事發當天，海關關員在旅檢進境大廳對旅客進行監管時，發現一名穿著寬鬆裙子的女性旅客經「無申報通道」進境，行進時裙子擺動異常，裙下隱約藏有異物，隨即對其進行攔截檢查。

查驗時，當海關關員靠近該名旅客時聞到一股明顯的動物腥臭味。經進一步檢查，關員發現旅客裙襬內用黑色緊身褲在左右大腿處綁藏了大量活體烏龜，共計58隻。

海關查獲的58隻活體烏龜。（取材自光明網）
海關查獲的58隻活體烏龜。（取材自光明網）

後經廣東鵬海司法鑑定所鑑定，其中43隻為陸龜科陸龜屬赫爾曼陸龜，15隻為陸龜科南美陸龜屬紅腿陸龜，均被列入「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）附錄Ⅱ，且在中國無自然分布，屬於外來物種。

目前，這批活體龜已移交深圳市規劃和自然資源局羅湖管理局收容救護，該案已移交海關緝私部門作進一步處理。

對此，有網友調侃：「烏龜被迫拜倒在石榴裙下」，「「裙帶龜（關）係」，「烏龜都捂臭了」；不少網友表示不可思議：「頭皮發麻」，「不怕龜龜咬一口嗎？」，「徹查到底誰在販賣，這個鏈條必須查清楚」，「這是要滅絕中國淡水物種啊」，「膽子真大，那些活物會動的啊，想想就雞皮嘎達一身」。

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