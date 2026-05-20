湖南三甲醫院主任 在500人群組發露鳥照 1理由拒道歉

湖南三甲醫院主任醫師在近500人群裡誤發私密照。（取材自南國今報）

湖南某三甲醫院主任肖姓醫師，近日在晚間8時許，在一個擁有496名成員的讀書會微信 群組內，意外發送了一張私密淫照。儘管當時有群友立即提醒其撤回，但肖某並未在時效內處理。此一風波在網路上引發熱烈討論，有網友直言「愈高端的圈子愈爛」，也有人猜測內情表示「這是發給情人的，發的時候正好大群有消息置頂了，這就發錯了」，更有網友藉此提醒大眾「開小號的重要性，而且大小號最好不能在同一台手機登錄，很容易誤操作」。

南國早報報導，根據流出的群組截圖顯示，該照片為一名身著淡粉色襯衫的男子，以低角度進行自拍，下半身明顯未穿褲子。群內成員透露，該讀書會群組的成員多為專家學者及文化領域的名人。群友認為，肖某作為知名三甲醫院的主任醫師，在如此高水準的學術文化交流群內發布私密照極不合適，痛批簡直「有辱斯文」。

媒體記者聯絡到肖某本人進行求證。對於照片中的男子是否為其本人，肖某在受訪時說詞反覆，先是表示「發錯了，不是我自拍」，隨後又改口承認「不是轉別人的，就是發錯了，誤發了，這沒什麼」。

據了解，照片發出後，肖某既未在群組內澄清，也未向受到驚嚇的群友致歉。面對群友提出應公開解釋或道歉的要求，肖某態度強硬地明確表示：「沒有什麼解釋，它不屬於黃色，沒有涉及到任何東西，只是稍微說可能暴露了一些東西。」目前該起風波仍在持續發酵中。