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武大開放亂象…遊客爬樹、學生被擠出食堂、上體育課被直播

中國新聞組／北京18日電
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學生發帖稱16日校園食堂被外來遊客擠到學生都沒座位可坐。（取材自上游新聞）
學生發帖稱16日校園食堂被外來遊客擠到學生都沒座位可坐。（取材自上游新聞）

武漢大學13宣布取消社會公眾進校預約制度，但校園開放後，不少學生在社交平台上發帖反映，部分遊客存在爬樹拍照打卡、在操場直播學生上體育課等不文明行為。同時，激增的客流導致校內部分食堂出現爆滿，就餐高峰期學生甚至面臨「無座可坐」的窘境。對於網傳校園開放後的亂象，武漢大學回應表示，已派工作人員疏導秩序，但學校無執法權，只能勸離。

據上游新聞報導，校園全面開放後，多位武漢大學學生反映校內秩序出現了一些亂象。除了遊客爬樹拍照、周末食堂過於擁擠影響本校師生就餐等情況外，更令部分學生感到困擾的是，有人將直播鏡頭對準了正常的教學活動。武大在讀的林同學（化名）對此直言「反感」，表示曾目睹工作日期間，一群外來人員進入操場直播學生上體育課。

有人疑似直播武大學生上體育課。（視頻截圖）
有人疑似直播武大學生上體育課。（視頻截圖）

被曝光的涉事帳號的內容顯示，5月13日當天，該博主曾發布一條定位在武漢大學牌樓的視頻。評論區有人指出，畫面中的區域是武大博士生宿舍，並留言質問：「要是你中午睡覺外面全是人，覺得影響休息不？」。

免預約入校政策在該校學生群體中引起了不同聲音。多數意見認為，校園開放是常態，目前人流量大是因為公眾剛開始覺得新鮮，過段時間便會好轉；但也有一部分學生呼籲學校應制定相應的規章制度，對擾亂教學秩序、行為不文明者予以禁入。

有遊客攀爬武大校園內的樹木。（取材自上游新聞）
有遊客攀爬武大校園內的樹木。（取材自上游新聞）

針對就餐高峰期食堂爆滿情況，該校桂園食堂相關負責人表示，本月16日、17日由於臨近高考，大量高中畢業班的學生集中在本周末來校研學參觀，導致午間就餐人數激增，學生就餐無座屬極端特殊情況，現場已有工作人員前去疏導秩序。食堂一樓對外開放，二樓則嚴格限定僅面向本校師生，以保障其享受國家補貼的優惠就餐權益。

武漢大學保衛部則表示，目前暫未接到外來人員進校直播體育課的報備。對於遊客攀爬樹木拍照現象，保衛部稱，此事已有掌握，但受限於無執法權，目前「只能把他們勸走」。

武漢

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