清華女博士控夫雇6人街頭搶娃 母子分離200天仍未團聚

清華女博士控丈夫雇人搶走兒子。（視頻截圖）

北京一名清華大學女博士近日發表視頻公開喊話，希望丈夫「放下恩怨」，讓遭帶走近200天的2歲半兒子回到正常生活。事件源於男方被指去年雇人在北京街頭強行帶走孩子，至今仍未送回。清華女博士的視頻一發出，在網路上引發熱議。

綜合媒體報導，當事人石可為清華大學特等獎學金得主，也是航空發動機博士。她近日透過影片表示，自己與兒子已分離199天，希望劉姓丈夫「給孩子創造一個充滿愛的環境」。

據報導，事件發生於2025年10月24日。當時孩子由外公、外婆照顧，劉某涉嫌雇用6名蒙面人員，在北京街頭將2歲半兒子強行帶走。過程中，外公為阻止對方受傷，男方之後將孩子帶往江西老家，石可則與孩子失去聯繫。

石可表示，自己2019年底與劉某結婚，婚前僅認識4個月。婚後雙方因育兒理念與生活方式逐漸產生矛盾，最後因孩子撫養問題關係破裂。

事件發生後，法院於2025年11月20日核發人格權侵害禁令，要求劉某在10天內送回孩子，但男方未履行。2026年3月，法院再對劉某處以15天司法拘留，不過孩子至今仍未被送回。

報導指出，警方初期曾認為生父帶走孩子不涉及違法，後續因孩子下落不明，加上法院本身不具偵查權，案件執行陷入僵局。

石可透露，孩子被帶走後，她每天錄製繪本影片，希望兒子能聽見自己的聲音，但始終沒有回應。近200天來，她僅收到約10張經剪輯的孩子照片。她也表示，目前已不再要求財產分配，只希望能見到孩子。

她在影片中向丈夫喊話：「我們放下恩怨，給孩子創造一個充滿愛的環境。」並表示，「婚姻可以散，但請讓孩子知道父母都愛他。」

據了解，石可目前持續透過法律途徑維權，也與「紫絲帶媽媽」群體保持聯繫。案件曝光後，引發外界對未成年子女監護與司法執行問題的討論。