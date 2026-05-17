江西13歲女遭拘禁、脅迫賣淫20多次 主謀竟是她的閨密

一審判決書顯示，魏薇先後被強迫賣淫18次，該團伙非法獲利1萬2967元。（取材自大風新聞）

江西省九江市日前破獲一起涉未成年人強迫賣淫及強姦案，五名涉案人多次使用非法拘禁、毆打、侮辱等手段，逼迫四名未成年人賣淫，被害人家屬魏瀟（化名）指控，其中一名主謀倪某還是女兒（事發時13歲）閨密。

大風新聞報導，魏瀟表示，倪某與其女兒魏薇（化名）過去經常一起吃飯，關係很好，未料竟為強迫賣淫案的主嫌之一。根據檢方指控與法院判決書資料，2022年3月至7月期間，魏某與倪某糾集邱某、陳某、余某等人，多次使用非法拘禁、毆打、侮辱等手段，強迫魏薇等三名未成年人在九江市多地賣淫，每次收取400元至2000元（人民幣，下同，約59至295美元）不等嫖資。

起訴書與調查顯示，在2022年3月至7月間，該團夥共強迫魏薇賣淫20餘次，獲利2萬餘元，並至少四次對魏薇進行非法拘禁與折磨，甚至強迫其喝下兌有管制藥物美沙芬的可樂。魏瀟指出，女兒當初聲稱在外打工，實際是被其好友倪某帶去KTV「坐檯」，隨後遭受一系列侵害。

魏瀟表示，2022年事發至2023年，魏薇多次自殘，他想帶女兒看心理醫師，但被拒絕。一談及此事，女兒就閉口不言，獨自哭泣，直到2023年，魏薇主動要求看心理醫師，才有所好轉。

一份2023年的診斷病例顯示，魏薇被診斷為復發性抑鬱障礙，目前為不伴有精神病性症狀的重度發作。另據2024年的病歷顯示，魏薇被診斷為「梅毒、支原體感染」。

由於倪某在案發時未滿16歲，根據中國刑法規定，已滿14周歲不滿16周歲的人，僅對故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強姦、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質罪等八大類犯罪負刑事責任。因此，司法機關最初告知魏瀟，因倪某年齡未滿16周歲，無法追究其強迫賣淫罪的刑事責任。

魏瀟對此判決不服，隨後展開維權，並多次向九江市司法部門投訴。2023年7月至年底，檢方決定啟動立案監督程序。在此期間，倪某因另犯搶劫罪被判處有期徒刑一年五個月。2023年12月15日，倪某在出獄當天被警方以涉嫌強姦罪刑事拘留。

2026年2月6日，檢方正式出具起訴書，指控倪某明知魏薇不滿14周歲，仍伙同他人強迫魏薇從事賣淫活動，情節惡劣，應當以強姦罪追究其刑事責任。起訴書並指出，倪某案發時已滿14周歲未滿16周歲，應當從輕或者減輕處罰；其親屬已主動賠償魏薇損失並取得諒解，可以酌情從輕處罰。截至2026年5月15日，倪某案尚未正式開庭審理。

除倪某外，該團夥其餘四名成員已於2023年12月29日獲刑：魏某犯強迫賣淫罪、強制侮辱罪，判處有期徒刑六年六個月；邱某執行有期徒刑五年二個月；陳某判處有期徒刑四年；余某判處有期徒刑三年三個月。

在嫖客追責部分，涉案的十名嫖客最初因聲稱不知情而僅受行政處罰。家屬隨後依據「關於辦理性侵害未成年人刑事案件的意見」提出申訴，經檢方立案監督後，十名嫖客於2023年底至2025年期間先後被刑事拘留。目前已有八名嫖客因強姦罪一審獲刑兩年至五年不等。其餘兩名嫖客嫌疑人邵某、付某已另案起訴，法院工作人員表示，待此二人案件判決後，將對倪某的案件開庭審理。

魏瀟說：「我能做的，只有努力讓傷害她的人，受到應有的代價。」