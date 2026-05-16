新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰

劉女士換完敬酒服準備逐桌敬酒時，發現現場賓客都走光了。（取材自大參考）

河南 信陽固始新娘劉女士近日在當地柒號院喜唐宴酒店辦婚禮，她近日向媒體投訴稱，婚禮過程幾經波折，先是酒店配置的燈光師不聽她的指揮，等她換完敬酒服出來準備敬酒時，22桌宴席的賓客竟然全都離場，讓她當場崩潰，她認為是酒店上菜太早，賓客們都吃完宴席就提前走了，酒店人員則反指是劉女士換敬酒服時間過長，「換個衣服46分鐘怎能留住客人？」。目前雙方各執一詞，調解人員建議訴諸司法。

據劉女士向「大參考」反映指出，她的婚禮於4月3日下午在柒號院喜唐宴酒店，為了這場人生重要儀式，她精心策劃數月，還聘請專業攝影團隊，耗資4萬多元人民幣，希望記錄下完美瞬間。然而婚禮當天狀況頻發，不僅儀式開始時燈光師操作失誤、未按要求配合流程，更讓她崩潰的是，當她更換完敬酒服準備向賓客致謝時，宴會廳內22桌賓客已基本離場，敬酒環節被迫直接取消。

劉女士和母親向媒體投訴。（取材自大參考）

對此，劉女士質疑是酒店違背流程、提前上菜所致。她透露，婚禮儀式定於11點58分開始，可酒店在11點52分就已上三道涼菜，12點35分儀式尚未結束，熱菜便已上桌，賓客早早用餐完畢後陸續離開。「我換裝完出來現場空空蕩蕩，氣到當時就和老公吵了起來」，劉女士無奈表示，她期待的敬酒照片、歡樂場面全未記錄，完美婚禮等於沒辦，留下巨大遺憾。

然而酒店方卻給出不同說法。柒號院喜唐宴酒店工作人員回應，賓客離場主要原因是新娘換裝時間過長。據統計，劉女士換裝時長達46分鐘，遠超婚宴常規20分鐘以內的標準。工作人員補充，當日正值工作日，下午1點左右不少賓客需趕回上班，即便不上菜也會自行離開，酒店無法強行挽留。酒店否認存在服務過失，強調並未接到新人書面暫停上菜的通知，責任不在酒店。

由於雙方各執一詞，當地民警與市場監管部門隨即介入調解。調解人員認定，此次事件是新人與酒店溝通不到位、流程銜接不暢所致，雙方均存在責任。由於賠償事宜無法達成共識，工作人員已建議雙方透過司法途徑解決。

事件在網路上引發激烈討論，不少網友提出批評。有網友認為，新娘換裝耗時46分鐘缺乏時間觀念，忽略賓客實際需求：「現場賓客多數趕時間，不會長時間等候」。也有網友表示，婚宴講究效率，賓客核心需求是用餐，長時間空等確實容易引發離場。但也有網友同情新人遭遇，認為酒店作為專業場地，應具備流程協調能力，提前上菜確實影響婚禮節奏。