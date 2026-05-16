給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

61歲的順絡電子董事兼總裁施紅陽。（取材自每日經濟新聞）

A股再傳天價離婚案。市值近300億元（人民幣，下同）的A股上市公司「順絡電子」發布公告，披露現年61歲的公司董事兼總裁施紅陽，已與妻子楊柳正式解除婚姻關係，施紅陽同意將其名下高達98%的公司股票過戶給前妻，楊柳分得的股票總市值約1.93億元（人民幣，下同）。此公告公布後衝上了熱搜引發熱議，不少網民認為這位六旬總裁為離婚一夕間付出了高昂代價，形同「淨身出戶」。

據南方都市報報導，5月14日晚間，作為高端被動電子元器件龍頭企業的順絡電子發布股東權益變動提示性公告，並強調本次權益變動後，公司第一大股東共同持有的表決權數量未發生變化，公司仍不存在控股股東與實際控制人。本次權益變動不涉及公司控制權變更，對公司的經營管理不構成影響。

公告顯示，本次權益變動前，施紅陽持有順絡電子股份535.28萬股，占公司總股本的0.6639%，而楊柳未持有順絡電子任何股份。

日前，施紅陽與楊柳經友好協商，已解除婚姻關係，並就離婚財產分割事宜做出相關安排：施紅陽擬將其名下525.28萬股公司股份過戶給楊柳，占其自身持股總數的98%，過戶完成後，施紅陽僅剩10萬股持股，占公司總股本的比例降至0.0124%，楊柳則將持有525.28萬股股份，占公司總股本的0.6515%。

以順絡電子5月14日收盤價36.77元/股估算，楊柳分得的股票總市值約為1.93億元，而施紅陽剩餘持股的市值僅為367.7萬元，此次財產分割也成為近期A股市場中較為受關注的高管離婚股權處置案例。

施紅陽擁有研究生學歷和高級工程師職稱，2000年9月起在順絡電子任職，歷任總經理、董事、總裁。2025年，施紅陽從順絡電子領取的稅前薪酬為338萬元，僅次於董事長袁金鈺。

對於市場最為關注的控制權問題，公告也給出了明確說明：近日，楊柳、中量投成長10號與恆順通的全部股東施紅陽、李有雲、李宇、郭海及公司核心管理人員高海明和徐佳重新簽署了「一致行動協議」，協議各方組成的一致行動人仍為公司的第一大股東，除非協議各方協商一致解除一致行動，本協議持續有效。

順絡電子同時強調，本次權益變動後，公司第一大股東共同持有的表決權數量未發生變化，公司仍不存在控股股東與實際控制人。

施紅陽這起離婚案，正值順絡電子的戰略轉型關鍵期。目前，該公司正與日本科技巨頭「村田製作所」陷入長達近兩年的知識產權跨國纏鬥。順絡電子近年展現強大營運韌性，2025年營收達67.45億元，淨利潤更成長逾兩成，即便公司基本面展現強韌實力，但61歲總裁在關鍵時刻選擇交出98%股份的抉擇，仍引來市場高度關注。