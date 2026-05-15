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支付寶關閉功能仍被扣184萬「做公益」 網：比電視劇離奇

中國新聞組／北京15日電
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山西女子的支付寶帳戶在關閉支付功能後，仍被扣款捐贈，據悉是從電腦設備上完成驗證。...
山西女子的支付寶帳戶在關閉支付功能後，仍被扣款捐贈，據悉是從電腦設備上完成驗證。(取材自上游新聞)

山西一名民眾反映，其支付寶帳戶在關閉支付功能後，仍在深夜被扣款共184萬元(約27萬美元)並轉入公益捐贈項目。當事人維權已持續約三年，但相關款項尚未追回，而收款的公益基金會表示，經查核後，該筆捐贈屬正常行為，184萬元已用於相關公益項目並完成執行。對此事件，有網友表示「比電視劇離奇」。

澎湃新聞報導，當事人蘭曉紅表示，2023年10月19日因帳戶異常，依客服指引關閉支付功能。兩天後21日凌晨3時至7時，其帳戶陸續發生六筆扣款，其中一筆184萬元捐贈至中國鄉村發展基金會，用於「捐一元獻愛心送營養活動」。她當日清晨發現扣款紀錄後隨即提出異議並展開維權。

蘭曉紅質疑，在支付功能已關閉的情況下，帳戶為何仍可完成大額支出，並持續追討款項。她表示，雖曾獲中國人民銀行上海分行協助調查，但至今仍未追回相關金額。

中國人民銀行上海分行提供的文件顯示，涉事六筆交易中，其中184萬元捐贈款項是通過電腦設備驗證支付密碼完成。銀行回函亦指出，截至目前該帳戶支付功能仍處於關閉狀態。

調查顯示，支付寶帳戶在關閉支付功能後，消費與轉帳功能受限，但公益捐贈功能仍保留可支付通道。

報導指出，對於相關質疑，支付寶方面表示，自接獲反映後已多次處理，建議當事人通過司法途徑進一步解決爭議。對於意外捐贈成因，將提交相關管理部門進一步核實。

中國鄉村發展基金會14日表示，經與支付寶方面核查，該筆184萬元捐贈屬正常行為，而涉事184萬元已用於相關公益項目並完成執行。

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