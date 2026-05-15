我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫嵐突住進加護病房 經紀人證實：高燒不退

結束訪中返美 王毅送機 川普：達成「非常棒」協議

男應聘程序員被要求先養豬2個月 河南養殖企業HR回應了

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
男子應聘程序員崗位被要求先養兩個月豬。(視頻截圖)
男子應聘程序員崗位被要求先養兩個月豬。(視頻截圖)

據陝廣電報後浪視頻，近日，牧原食品股份有限公司入職要求引發網友熱議。有一名男子上網吐槽，應聘程序員崗位時，被要求先到養殖場養兩個月豬。對此，許多網友紛紛表示，這一要求過於荒謬，「找工作的人太多了，這些公司才敢如此」。河南牧原食品股份有限公司則回應稱，是為了掌握養豬技能、熟悉廠區環境。

綜合「南方財經綜合」、自媒體「洞見繁華」報導，牧原人事部回應稱，這一特殊要求是為了培養應聘者的養豬技能，同時讓他們瞭解公司養殖業務的具體情況。這種要求旨在培養應聘者的耐心和責任感，以及幫助他們更好地理解團隊合作和管理的重要性。

牧原人事部並指出，在軟技能日益受到重視的當下，不僅僅需要技術能力，也需要應聘者具備良好的團隊協作和溝通能力。新的招聘方式旨在評估應聘者的綜合素質，並幫助公司找到更合適的人才。

這一招聘方式在社交媒體上引發了熱議，許多網友紛紛表示難以理解，認為這一要求過於荒謬，「找工作的人太多了，這些公司才敢如此」。甚至有網友戲稱，「程序員不是養豬的」。然而，也有一些人支持這種創新的招聘方式，認為它能夠篩選出更具綜合素質的應聘者。

值得注意的是，牧原食品作為生豬養殖龍頭企業之一，其養殖業務占比超過97%，並正積極推進智能化轉型。因此，該公司不少技術崗位都需要與養殖場景緊密合作，例如智能設備維護、養殖算法研發等，這使得接觸養殖業務成為崗位入職前的一個必要步驟。

報導指出，雖然這種養豬要求可能並不適合所有公司，但它無疑為招聘方式的多樣性提供了新的視角。未來，是否會有更多企業跟隨這一潮流，推出更為獨特的招聘標準，值得持續關注。

河南

上一則

香港議員16年前涉非禮女童 堅稱沒性交 拍拖只吃米線、雞蛋仔

下一則

FIFA秘書長北京行訪工體 獲贈國安隊10號紀念球衣

延伸閱讀

求職竟被HR要求做小三 月薪5000做四五次 湖南女崩潰

求職竟被HR要求做小三 月薪5000做四五次 湖南女崩潰
五一起全員放假94天工資照發 廣西這家公司網友羨慕哭了

五一起全員放假94天工資照發 廣西這家公司網友羨慕哭了
學國外？浙江公司食堂沒凳子 員工站著吃飯

學國外？浙江公司食堂沒凳子 員工站著吃飯
AI找人才機會更多？雇主、求職者都不滿意

AI找人才機會更多？雇主、求職者都不滿意

熱門新聞

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30
中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
中國遙感測繪領域的頂尖專家、武漢大學教授柯濤日前去世，年僅48歲。除了柯濤，近年來有多名中國頂尖科學家密集死亡，死因引發中國網友揣測。 （取材自京報網）

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

2026-05-11 06:30
中國國家主席習近平12日在北京人民大會堂會見聯合國教科文組織秘書長伊納尼。（歐新社）

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

2026-05-13 08:10
81歲港星李家鼎(中)近日與兒子李泳豪夫婦爆出爭產風波，引發外界關注。（取材自Instagram）

拒當人肉提款機 81歲港星與長子撕破臉：多年遭索200萬港元

2026-05-08 21:13

超人氣

更多 >
比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」
不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝
川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌