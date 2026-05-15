男應聘程序員被要求先養豬2個月 河南養殖企業HR回應了

男子應聘程序員崗位被要求先養兩個月豬。(視頻截圖)

據陝廣電報後浪視頻，近日，牧原食品股份有限公司入職要求引發網友熱議。有一名男子上網吐槽，應聘程序員崗位時，被要求先到養殖場養兩個月豬。對此，許多網友紛紛表示，這一要求過於荒謬，「找工作的人太多了，這些公司才敢如此」。河南 牧原食品股份有限公司則回應稱，是為了掌握養豬技能、熟悉廠區環境。

綜合「南方財經綜合」、自媒體「洞見繁華」報導，牧原人事部回應稱，這一特殊要求是為了培養應聘者的養豬技能，同時讓他們瞭解公司養殖業務的具體情況。這種要求旨在培養應聘者的耐心和責任感，以及幫助他們更好地理解團隊合作和管理的重要性。

牧原人事部並指出，在軟技能日益受到重視的當下，不僅僅需要技術能力，也需要應聘者具備良好的團隊協作和溝通能力。新的招聘方式旨在評估應聘者的綜合素質，並幫助公司找到更合適的人才。

這一招聘方式在社交媒體上引發了熱議，許多網友紛紛表示難以理解，認為這一要求過於荒謬，「找工作的人太多了，這些公司才敢如此」。甚至有網友戲稱，「程序員不是養豬的」。然而，也有一些人支持這種創新的招聘方式，認為它能夠篩選出更具綜合素質的應聘者。

值得注意的是，牧原食品作為生豬養殖龍頭企業之一，其養殖業務占比超過97%，並正積極推進智能化轉型。因此，該公司不少技術崗位都需要與養殖場景緊密合作，例如智能設備維護、養殖算法研發等，這使得接觸養殖業務成為崗位入職前的一個必要步驟。

報導指出，雖然這種養豬要求可能並不適合所有公司，但它無疑為招聘方式的多樣性提供了新的視角。未來，是否會有更多企業跟隨這一潮流，推出更為獨特的招聘標準，值得持續關注。