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電影火出圈 84歲「阿嬤」住址遭洩露 陌生人找上門

中國新聞組／北京15日電
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84歲「阿嬤」吳少卿的住址遭洩露。(取材自長沙政法頻道)
84歲「阿嬤」吳少卿的住址遭洩露。(取材自長沙政法頻道)

據貓眼專業版數據，截至5月14日，中國電影「給阿嬤的情書」上映15天總票房正式突破2億元人民幣(約2946萬美元)，累計觀影人次超598萬。但電影火出圈，84歲「阿嬤」吳少卿的住址卻遭洩露，家屬表示，甚至有不熟的人帶陌生人上門。

綜合長沙政法頻道、北京青年報報導，票房一路高漲，在影片中飾演老年葉淑柔的吳少卿也隨之走紅。84歲的潮汕阿嬤吳少卿在片中以素人身分貢獻了年度最動人的表演，她飾演的葉淑柔以近乎本真的生活質感，讓觀眾在影院啜泣聲此起彼伏中見證了一場關於情義與堅韌的東方敘事。

80多歲才成為電影女主角的吳少卿，坦言自己小時候也有一個表演夢，進組拍的第一場戲NG了十幾條，卻依然充滿熱情。參加首映禮的那天，她緊張得連話都說不利索，回家之後卻感慨終於有了自己的名字，而不再是某人的女兒、妻子、媽媽、奶奶。

吳少卿的孫子陳謝開13日在社交平台發布視頻表示，近期有不少人猜測、公開阿嬤的住址，甚至有不熟或多年未聯繫的人帶陌生人上門探望。陳謝開強調，住址屬於隱私，且老人家需要多休息，希望大家不要在網上討論、公開住址。

同時，陳謝開透露目前有眾多品牌方、主辦方邀請阿嬤出席商業活動，如出書、拍宣傳片、當一日店長等，部分還開出高價，但阿嬤不會出席任何商業性活動。「若為公益活動，且阿嬤自願、身體條件允許，我們會酌情考慮。」

他說：「讓阿嬤參演電影，是因為電影有意義且能幫阿嬤完成心願，我們只是想讓家人開開心心生活，分享的作品能給大家帶來快樂，再次感謝大家的理解與支持。」

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