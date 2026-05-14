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偷稅風波首發聲 白冰稱遭「好兄弟」坑千萬 網酸：賣慘

中國新聞組／北京14日電
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白冰控訴遭員工坑騙千萬。(取材自微博)
白冰控訴遭員工坑騙千萬。(取材自微博)

此前偷稅超900萬元被查的網紅白冰復更後發布視頻，稱自己被身邊最信任的人坑了，對方轉走自己1000多萬與他打官司，白冰還輸了。他控訴對方「不止要坑我幾千萬，還要把我送進去，要讓我家破人亡」，白冰並表示「我相信，正義可能會遲到，但一定不會缺席」。白冰此舉被指賣慘，且在白冰視頻發布之後，他的微博再度被禁言。

綜合媒體報導，2026年4月28日，國家稅務總局通報，網紅白冰在2021年至2024年期間通過轉換收入性質、虛假申報等方式，少繳個人所得稅、增值稅、契稅等稅費共計911.18萬元(約134萬美元)。稅務部門依法對其作出追繳稅費款、加收滯納金並處罰款共計1891.24萬元(約278萬美元)的處理處罰決定，涉案款項已全部追繳入庫。

通報發布後，白冰的抖音、微博、小紅書等平台帳號被全面禁言、禁止關注，粉絲量大幅下降。

白冰13日在社交平台發布近50分鐘的長視頻，首次回應偷稅事件，並自曝被前員工及「好兄弟」楚某某坑騙數千萬元。

白冰指出，楚某某通過虛假公司持股30%，並虛增工資(月薪3萬元)，長期侵占利益。楚某某並指使關聯人員姜某私自轉移公司帳戶543萬元現金，用於起訴凍結白冰個人資產(包括別墅和帳戶)，導致其無力補繳稅款。

報導指出，白冰稱楚某某在其互聯網走紅後，一直鼓搗他帶貨，並營造虛假人設。楚某某與他相識時就已經負債累累，甚至早已被列入失信被執行人名單，他還試圖將白冰送進監獄，讓他家破人亡。

白冰表示已提交楚某某、姜某涉嫌經濟犯罪的證據，並稱相關糾紛已進入司法程序，一審判決其敗訴，目前正準備上訴。

白冰的控訴引發網友同情，但有觀點指出，白冰偷稅是已確認的違法行為，員工經濟糾紛屬另一法律關係，他不能以被坑騙作為偷稅漏稅的合法理由。

美食博主白冰時常分享探店心得。(視頻截圖)
美食博主白冰時常分享探店心得。(視頻截圖)

▲ 影片來源：twitter平台@tiantianwe（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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