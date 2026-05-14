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中國留學生在雪梨遭遊民掰斷手指 警1句話透露歧視味

中國新聞組／北京14日電
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一名中國留學生發帖稱，在雪梨麥當勞享用薯條時突遭一名疑似遊民襲擊，導致手指受傷。...
一名中國留學生發帖稱，在雪梨麥當勞享用薯條時突遭一名疑似遊民襲擊，導致手指受傷。（小紅書@里池）

近日，一起發生在澳洲雪梨的麥當勞餐廳內的暴力事件引起社會廣泛關注。一名中國留學生發帖稱，在享用薯條時突遭一名遊民襲擊，導致手指受傷。她報警後，對警方說擔心遭到報復，但警方竟說：「我們分不清你們亞洲人的長相，所以你不用害怕。」此話一出，引發巨大爭議，「這安慰方式，也太讓人不舒服」，更有不少中國網友認為警察話裡有歧視味，「讓人背脊發涼」。

綜合媒體報導，據當事人描述，該事件發生在雪梨Maroubra Junction的麥當勞餐廳內。當時晚上約8時，當事人剛拿到餐點坐下還沒吃幾口薯條，一名戴著帽子的男子突然走過來，直接翻起了他的麥當勞紙袋。

由於袋子其實已經空了，她手裡只剩下一包薯條，還以為是自己聽錯了或者誤會了什麼，因為男子一邊翻袋子，一邊嘴裡不停念叨「這是我的」。下一秒，男子突然一隻手死死抓住她拿薯條的左手四根手指，另一隻手直接掰住大拇指，朝反方向猛擰過去。留學生說，「當場就卡嚓一下脫臼了。」

據報導，不久後，警察趕到現場，進行了筆錄並查看了監控，排查中發現襲擊者在麥當勞門口街邊逗留，警方便當場將其控制。

不過，對於受害者的擔憂和恐懼，警方卻以一句「我們分不清你們亞洲人的長相，所以你不用害怕」作為安慰，這種表達引發爭議。

報導指出，該事件引發社會對澳洲治安和種族歧視問題的關注。許多網友對警方的無能與冷漠表示不滿，認為應該加強對遊民等可能構成危險的人群的監管和管理。

另一方面，也有人提醒在海外生活的華人要提高警惕，避免與可能存在攻擊性的人發生衝突。身為少數族裔群體，更要保護自己的權益和安全。

一名中國留學生發帖稱，在雪梨麥當勞享用薯條時突遭一名疑似遊民襲擊，導致手指受傷。...
一名中國留學生發帖稱，在雪梨麥當勞享用薯條時突遭一名疑似遊民襲擊，導致手指受傷。（小紅書@里池）

小紅書網友拍到警方與嫌犯。（取材自小紅書）
小紅書網友拍到警方與嫌犯。（取材自小紅書）

遊民 中國留學生 麥當勞

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