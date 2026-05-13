研究生偷拍裙底 南京審計大學開除 錄用公務員單位也要查

南京審計大學一名男研究生被爆在校內偷拍女生裙底。（取材自微博）

南京審計大學一名男研究生日前被爆在校內偷拍女生裙底，校方發布通報，已成立專項工作組介入調查，稱將依據調查結果，依規依紀依法嚴肅處置，最終校方將他開除學籍。網帖還稱，該男子已被擬錄用江蘇稅務局公務員，江蘇稅務局回應，正在調查核實。

綜合媒體報導，有網友日前在南京審計大學網路平台反映，一名男研究生在學校內偷拍女生裙底。事件引發社會關注後，學校第一時間成立專案工作小組，相關部門已同步介入調查。校方表示，將依據調查結果，依規依紀依法嚴肅處置。

南京審計大學研究生辦公室教育管理科，一名工作人員稱，目前負責相關工作的老師正在開會研判此事，處理結果還沒出來。

南京審計大學之後發布通報稱，校方關注到網友在網路平台反映某學生有涉嫌偷拍他人隱私的情況，學校高度重視。

通報指出，經查，本校學生顧某某在校內偷拍他人隱私情況屬實，情節嚴重。依據「普通高等學校學生管理規定」、「南京審計大學研究生違紀處分辦法」等相關規定，學校決定給予顧某某開除學籍處分。

網貼還稱，該男子已被國家稅務總局江蘇省稅務局擬錄用公務員，並進行公示。江蘇稅務局一名工作人員表示，已關注到此事，正在調查核實此事，會按規定處理。