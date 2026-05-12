我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現場直擊／川普到訪前 北京天壇公園忙著拆鷹架、送鮮花

美4月核心CPI高於預期 美股期指下挫

「女孩演出完退禮服」被曝光 抖音商家扮柯南控白嫖

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女孩演出時所穿的禮服。（取材自大河報）
女孩演出時所穿的禮服。（取材自大河報）

近日，抖音一名禮服商家發文表示，某合唱團女孩演出需要一件流蘇禮服，先是找商家談合作想「白嫖」兩件禮服當贊助，被商家拒絕後下單購買。而後「故意找茬」說衣服有破損，申請退貨退款，購物平台同意退貨申請。但商家收到退貨後，發現衣服明顯被穿過，吊牌和防盜扣都被拆了。隨後，商家翻看女孩朋友圈，發現她演出結束後穿著該禮服的照片，截圖取證後聯繫女孩卻被拉黑。事件被曝光後，當事女孩聲稱是與商家因衣物質量問題正常溝通，不存在所謂「白嫖」。

綜合媒體報導，這起消費糾紛陷入各說各話的羅生門，話題衝上微博熱搜。商家曝光當事人的操作也引發兩派網友舌戰。有人認為大快人心，也有人認為踩「隱私權」紅線。

極目新聞評論文章認為，雙方都該拿證據說話，「雙方應該通過合理合法的方式來維權，不能利用網路來洩私憤。值得關注的是，如果商家在發文時，隱去了消費者私人信息，關注於維權本身，而非引流網暴對方，那也無可指責。」

文章表示，當事消費者的回應，讓事件依然沒有得到澄清。因為，針對商家所稱的「吊牌、防盜扣被拆」、「衣服被明顯穿過」、「先找商家談合作失敗後想白嫖」、「穿禮服演出」、「為何要拉黑商家」等疑問，她都沒有作出正面回應。雖然她話說了一大堆，但沒有回應到點子上，只是說這是「消費糾紛」，並保留追責的權利，這樣顯然無法得到輿論的認同。

文章進一步稱，商家和消費者在網上互撕，且不說誰對誰錯，這個成本就太高了，還浪費了不少社會資源。前段時間，河南一位商家因為190元的榴槤「僅退款」，驅車1600公裡去山東維權引發熱議，體現了商家維權成本高的現實。

女孩被指演出後仍著該套禮服。（視頻截圖）
女孩被指演出後仍著該套禮服。（視頻截圖）

微博 抖音

上一則

現場直擊／川普到訪前 北京天壇公園忙著拆鷹架、送鮮花

下一則

溫州1所中學男廁裝監視器引爭議 校方稱為防破壞、未通電

延伸閱讀

122包裹94個僅退款…女子網購發現住家整個街道被「拉黑」

122包裹94個僅退款…女子網購發現住家整個街道被「拉黑」

謊稱網購榴槤發霉要求退款 還罵哭客服 20多歲女罕見被行拘

謊稱網購榴槤發霉要求退款 還罵哭客服 20多歲女罕見被行拘
榴槤遭僅退款 賣家驅車1600公里維權 翻垃圾桶找證據

榴槤遭僅退款 賣家驅車1600公里維權 翻垃圾桶找證據
投訴演唱會座椅髒 竟被桂林文旅「拉黑」 女遊客不忍了

投訴演唱會座椅髒 竟被桂林文旅「拉黑」 女遊客不忍了

熱門新聞

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30
中國男子赴美發現路邊全是木頭電線桿，當場發出感慨。（視頻截圖）

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

2026-05-05 06:30
2026年美加墨世界盃將於開踢，央視和國際足聯的世界盃轉播權價格仍談不攏。圖為巴西多家批發店已經上架看球裝備。(中新社)

世界盃轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

2026-05-06 22:08
女子半夜接到過世親人的來電，卻意外揭發多起刑事案件；示意圖。 （取材自紅網）

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

2026-05-04 09:30
遊客出事前，曾驚呼繩子沒拴緊。(取材自微博)

四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

2026-05-05 20:39

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說
梅蘭妮亞為母親節撰文遭群嘲：脫離現實 像開玩笑

梅蘭妮亞為母親節撰文遭群嘲：脫離現實 像開玩笑