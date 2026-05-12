「女孩演出完退禮服」被曝光 抖音商家扮柯南控白嫖

女孩演出時所穿的禮服。（取材自大河報）

近日，抖音 一名禮服商家發文表示，某合唱團女孩演出需要一件流蘇禮服，先是找商家談合作想「白嫖」兩件禮服當贊助，被商家拒絕後下單購買。而後「故意找茬」說衣服有破損，申請退貨退款，購物平台同意退貨申請。但商家收到退貨後，發現衣服明顯被穿過，吊牌和防盜扣都被拆了。隨後，商家翻看女孩朋友圈，發現她演出結束後穿著該禮服的照片，截圖取證後聯繫女孩卻被拉黑。事件被曝光後，當事女孩聲稱是與商家因衣物質量問題正常溝通，不存在所謂「白嫖」。

綜合媒體報導，這起消費糾紛陷入各說各話的羅生門，話題衝上微博 熱搜。商家曝光當事人的操作也引發兩派網友舌戰。有人認為大快人心，也有人認為踩「隱私權」紅線。

極目新聞評論文章認為，雙方都該拿證據說話，「雙方應該通過合理合法的方式來維權，不能利用網路來洩私憤。值得關注的是，如果商家在發文時，隱去了消費者私人信息，關注於維權本身，而非引流網暴對方，那也無可指責。」

文章表示，當事消費者的回應，讓事件依然沒有得到澄清。因為，針對商家所稱的「吊牌、防盜扣被拆」、「衣服被明顯穿過」、「先找商家談合作失敗後想白嫖」、「穿禮服演出」、「為何要拉黑商家」等疑問，她都沒有作出正面回應。雖然她話說了一大堆，但沒有回應到點子上，只是說這是「消費糾紛」，並保留追責的權利，這樣顯然無法得到輿論的認同。

文章進一步稱，商家和消費者在網上互撕，且不說誰對誰錯，這個成本就太高了，還浪費了不少社會資源。前段時間，河南一位商家因為190元的榴槤「僅退款」，驅車1600公裡去山東維權引發熱議，體現了商家維權成本高的現實。