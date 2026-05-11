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中國留學生組「德國駕校」迷姦群 警揭7核心成員背景

中國新聞組／北京11日電
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鍾某庭審時，以資料遮臉。（取材自新民周刊）
鍾某庭審時，以資料遮臉。（取材自新民周刊）

2026年4月14日，28歲中國籍留學生鍾某因涉謀殺未遂、七項嚴重強姦、製作傳播色情影像等罪名，遭德國慕尼黑地方法院判刑11年3個月，而這起案件也揭露一個名為「德國駕校」的跨國加密犯罪組織，暴露了一場精英犯罪鏈。

新民周刊報導，鍾某為德國慕尼黑頂尖學府機器人學碩士，2023年赴德留學。從2024年2月開始，他多次將強效鎮靜劑（丙泊酚、咪達唑侖等醫用麻醉劑）混入同居女友小文（化名）的飲料中，或用浸藥棉布捂住口鼻，致其深度昏迷後實施強姦，並將侵害過程全程錄像。

調查顯示，小文曾兩次因藥物過量導致呼吸驟停長達330秒，鍾某非但未施救，反而追加藥物繼續施暴。這場長達數月的系統性迷姦，直到德國警方突襲鍾某的公寓，發現昏迷的小文及大量性侵視頻、照片，案件才徹底曝光。

鍾某使用的麻醉劑。新民周刊
鍾某使用的麻醉劑。新民周刊

然而，這不是單一一起迷姦案。警方調查發現，鍾某是加密社交平台Telegram群組「德國駕校」的核心成員，另外有六名成員也是留德中國知識精英，涵蓋名校碩士、車企高管、醫學專業人才等，多數擁有高學歷、高收入、體面職業，在外人設光鮮。

報導指出，該群組成員超過4000人，他們以醫用管制藥物為工具，系統性下藥迷姦女性、錄製傳播性侵視頻，形成「藥物獲取—技術交流—作案實施—內容擴散」的完整犯罪鏈。

群組內以隱晦暗語交流，他們自稱為「司機」；把受害者女性稱之為「汽車」；熟人或伴侶被稱為「私家車」；迷藥則被稱為「汽油」；外貌較為出眾者則被稱為「豪華車」；當受害者因藥物影響而失去意識後，則被稱為「死豬」。

該群組中第一個被抓的是管理員，一個名為ZhangDapeng張大鵬（音譯）的中國人，他就職於路特斯汽車公司，為該企業的IT經理。張大鵬自2021年起偽裝成女性，透過社交平台以租房、民宿預約為名，誘騙中國女留學生上門，下藥迷暈後實施性侵，並記錄下侵犯過程。隨後，四名受害者向警方報案，最終張大鵬於2024年11月被捕，被判處14年監禁。

張大鵬在海外社交媒體上的信息。（取材自新民周刊）
張大鵬在海外社交媒體上的信息。（取材自新民周刊）

報導稱，另外一名核心成員邵某具有醫學背景，在群組中充當「技術顧問」，負責指導其他成員如何調配藥物劑量，也是群組中唯一一個違禁藥品的提供者。他在張大鵬進行性侵過程的直播中提供用藥建議，以維持受害者處於無法反抗的狀態。檢方並指控邵某於2019年至2021年間，就在中國犯下多起性侵罪行，但沒有被曝光。

近年來，英國、美國接連爆發多起華人高學歷群體下藥迷姦案，與德國的「德國駕校」案高度相似，均呈現「精英人設、藥物迷姦、視頻牟利、跨國作案」特徵。而這些高學歷、網絡化、跨國化的性犯罪，也讓人擔心只是新型網絡性犯罪的冰山一角。

中國籍留學生鍾某獲刑11年3個月。（取材自新民周刊）
中國籍留學生鍾某獲刑11年3個月。（取材自新民周刊）

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