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山東「東尼」理髮店 遭英公司提告侵權 律師：不是碰瓷

中國新聞組／北京11日電
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全國多地店名為「東尼造型」理髮店都遭同一家英國公司提告侵權。（取材自瀟湘晨報）
全國多地店名為「東尼造型」理髮店都遭同一家英國公司提告侵權。（取材自瀟湘晨報）

在山東濱州惠民縣經營理髮店的徐先生，今年4月突收到法院發來文書，稱一家英國「寐谷資本有限公司」（以下簡稱「寐谷公司」）認其店鋪用名「東尼理髮」，涉嫌對該公司經授權使用的「東尼沙龍」 商標構成侵權，將其訴至法院並索賠5萬元（人民幣，下同），讓徐先生一頭霧水又氣憤。據了解，全國已有多家理髮店因相同緣由被寐谷公司提告且被判侵權賠償，該公司唯一董事是中國人，不少網民質疑該公司碰瓷。

「東尼這麼一個爛大街的名字，咱也不知道它是品牌啊。咱這輻射範圍頂多兩三里地，對它公司能有什麼影響？」，據瀟湘晨報報導，徐先生表示，2019年他去工商局註冊營業執照時隨便取了幾個名字，有幾個名字有了就不能取了，叫東尼的沒有，就註冊了這個，考量Tony和東尼老師都是美髮業常見的稱呼才取名，沒想到竟被告上法院。

徐先生說，後來了解還發現，全國各地多家縣城理髮店因店名中有「東尼」或「標榜」（該公司稱經授權可使用的另一商標）而遭寐谷公司起訴並索賠，不少還沒有開庭。

搜索發現，全國已有多地理髮店因相同緣由遭寐谷公司起訴，有理髮店因此被判賠償幾百元至數千元不等。該公司代理律師律師曾稱，不存在「惡意碰瓷」，「我們是有證據的，不是隨隨便便就去告人家」。

徐先生稱，對方律師給自己打過電話稱如果要調解就賠償3萬元，自己沒有同意，他懷疑對方是職業打假人。

查詢天眼查，「東尼造型」已被多個公司及自然人申請註冊為商標，還有多家企業以「東尼造型」命名，包括東尼造型美髮店、彭水縣東尼造型室、陸良縣東尼造型等。

寐谷公司是經收雲（上海）公司授權許可而有權在中國國內使用「東尼沙龍」商標，申請日期為2005年10月，專用權期限為2019年8月至2029年8月。該公司成立於2024年1月，註冊資本1萬元，參保人數0，曾在2025年7月因登記住所無法聯繫被上海奉賢區市監局列入經營異常。但在此前後，該公司頻繁申請註冊商標已170餘條。 

這起事件經報導後上了熱搜引發熱議，網民們大都質疑該提告公司涉及碰瓷：「這不是漢字嗎，啥時漢字也成英國的了」，「還是中國人殺中國人最狠」，「吃館了沒事幹吧，手伸這麼長呢」，「注意哈這家『英國』公司也是中國人註冊的，而且是專門靠『商標維權』來獲取經濟利益的公司」，「這就是碰瓷，法院不應該支持」，「找到了新的收入增長點」，「保護惡意利用，有悖於立法本意」，「中國人註冊商標然後索賠賺錢？」。

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