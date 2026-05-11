1盤黃燜雞吃出24塊雞頭 雲南餐館的回應讓消費者更崩潰

網友點的一盤黃燜雞挑出了24塊雞頭。（取材自新京報）

近日有網友爆料稱，自己在雲南墨江一餐館用餐，點了一盤黃燜雞，結果服務員送來時發現盤中有24塊雞頭，密密麻麻堆疊在一起的雞頭，讓他看了全身發麻，體驗感很差。該餐館員工對此事件前後兩次回應，讓網友們看了直呼「矛盾又離譜」，令人傻眼。目前當地市監部門已介入。

據新京報報導，5月9日，爆料網友發視頻稱，自己在雲南墨江一餐館就餐，一盤黃燜雞裡竟被其發現有24塊雞頭，這讓他覺得體驗感很差，質疑商家以邊角料充數，並表示已打12315反映，希望官方介入調查。

媒體在10日找到涉事餐館，裡面一名員工說，會出現一盤裡有24塊雞頭，是因為工作人員沒有把雞頭分均勻導致，已給顧客免掉120多元（人民幣，下同）的餐費，目前餐館正常營業。

該網友爆料內容及涉事餐館回應在網上被迅速傳開還登上了熱搜，大批網友直呼離譜：「故意的吧，24個雞頭分開是24個差評，合到一起就一個差評了」，「有沒有可能是吃剩的集成一鍋呢」，「有沒有可能本應該扔掉的，然後扔鍋裡了」，「十幾隻雞20多個雞頭，妖雞嗎？」，「真正的黃燜雞是用雞腿肉做的，居然有人拿雞頭做？」，「真沒把顧客當人看」，「雞頭自己全跑到一起了的靈異事件？」，「又不是鼠頭，偷著樂吧」。

隨著網上質疑聲愈來愈多，11日，該餐館員工又回應另一家詢問的媒體，這次改口稱「「3隻整雞因廚師未拌勻食材導致集中裝盤」。但這回應又再度引來網友和媒體的質疑：「但24塊雞頭數量遠超3隻雞的合理範圍啊，何況每隻雞約3塊頭骨」，「從概率上講是不可能的」，「編劇都不敢這樣編啊」。

反映問題的網友稱，雖然商家已免單，但其仍希望市監部門介入。聯珠市監所負責人表示，已有人員前往現場處置。

這起事件也引來不少消費者吐槽近年黃燜雞「肉量減少、口感下滑」，有消費者曾投訴稱「點黃燜雞無雞肉」，或僅獲五六塊帶骨碎肉，品質與價格嚴重不符。此次事件更加劇對快餐業濫用低價部位替代主料的擔憂。