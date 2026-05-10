投訴演唱會座椅髒 竟被桂林文旅「拉黑」 女遊客不忍了

莫女士稱演唱場館座位髒污。（取材自封面新聞）

廣西桂林一名莫姓女士於5月4日前往桂林市體育中心體育場觀看「2026『音遇時光』桂林超級Live演唱會」後，因反映座椅髒污問題後，先後在抖音 、小紅書 平台被當地文旅官方帳號「拉黑」。她認為相關部門處理投訴的方式極端，要求對方正式道歉。

封面新聞報導，事件起因於5月4日當晚，莫女發現演唱會觀眾席座椅普遍存在明顯髒污痕跡，且觀察到票價較高區域的座椅潔淨度明顯優於普通席位；這一細節讓她對演唱會的籌備服務倍感失望，隨即決定向行業主管部門反饋問題。

報導稱，莫女首先在抖音私信「桂林市文化廣電和旅遊局」官方帳號，因隱私設置無法發送，隨後在視頻評論區留言，復述自己遭遇的問題。留言約半天後，莫女發現已無法訪問該帳號主頁，顯示已被封鎖。接著，莫女轉往小紅書私信該局帳號，系統顯示「已讀」後，她不僅在該平台也被封鎖，個人帳號更被以「侵犯個人名譽權」為由舉報，導致功能遭平台限制。

「我只是想反映現場衛生問題，提醒主辦方後續做好服務保障，並沒有其他惡意。」莫女表示，她的訴求十分簡單，「希望對方能向我公開道歉，用拉黑的方式處理遊客投訴太過極端，難以接受。」

報導指出，致電相關部門，桂林市政府辦公室表示已知悉該情況，但具體事宜由桂林市文廣和旅遊局處置。然而，記者多次撥打文廣和旅遊局公開電話及負責人辦公電話，均無人接聽。此前，該局曾建議聯繫宣傳部，但宣傳部工作人員表示負責人開會後，截至發稿仍未給予正式回覆。

針對座椅衛生責任，場館方桂林市體育中心體育場工作人員回應稱，清潔工作由演唱會主辦方負責。該人員稱主辦方曾聘請二、三十人搞衛生，並推測遊客可能進入了未開放的背面區域拍照，該處不安排清潔。但媒體比對視頻發現，莫女拍攝位置下方有大量觀眾入座，並非未開放區域。

截至發稿，桂林市文廣和旅遊局的抖音、小紅書官方帳號，仍將評論權限設置為「僅互相關注的人可評論」，私信功能也處於關閉狀態，未對該事件作出任何公開回應。