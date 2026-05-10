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「泰國墜崖孕婦」主角緊急送醫 控MCN公司長期霸凌壓榨

中國新聞組／北京10日電
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王暖暖在醫院開直播，控訴公司霸凌。（視頻截圖）
王暖暖在醫院開直播，控訴公司霸凌。（視頻截圖）

「中國孕婦泰國墜崖案」當事人王暖暖近日在景區互動表演配合拍攝時突然倒地、失去意識，被緊急送醫。事後王暖暖稱當時自己出現呼吸困難、劇烈抽搐以及噴射狀嘔吐，強烈的瀕死感席捲而來，並控訴自己長期遭公司霸凌、長期高負荷直播工作。針對指控，其所屬MCN無憂傳媒發布聲明表示，公司已暫停王暖暖所有活動，直至她身體完全康復並自願恢復工作，未來也會根據王暖暖的身體狀況和個人意願，調整工作節奏，確保工作強度在她可承受範圍內。

綜合封面新聞、紅星新聞等媒體報導，王暖暖稱，7日早上約6、7時她起床化妝，上午在公司拍攝，下午轉場至杭州宋城景區繼續配合拍攝。16時30分左右，她在景區互動表演時突然暈倒，失去意識並伴有劇烈抽搐，「醫生懷疑我是心臟或者腦部的問題，但是我覺得自己是過度勞累」。

王暖暖在景區拍攝時昏倒。（取材自紅星新聞）
王暖暖在景區拍攝時昏倒。（取材自紅星新聞）

王暖暖透露，自去年以來，她已經多次暈倒，但此次比較嚴重。她坦言工作勞動強度和壓力大，去年她直播220多場，一般早上5時就要起床，連續工作12個小時甚至更長，「我的身體情況很差，多輪手術到現在只剩半條命了，根本恢復不過來」，連續高強度的工作讓她每天身體劇烈疼痛，要吃大量止痛藥。

王暖暖表示，直播時若未完成任務不許下播、一個小時的直播被規定每3分鐘必須讓粉絲加關注，要是表現不好、漲粉數和點讚數沒達到，下了播就會挨罵。她曾向公司反映自己的身體狀況，但公司態度強硬，說她直播業績下滑，所以被要求播更多的場次，「正常人都無法承受的工作量，要她一個身體經受過重大創傷的人承受。真的受不了」。

王暖暖事後在醫院開直播表示，「有些事情不能幹就不要幹，不能賺就不要賺了」。她說，這次經歷是一個轉折，她需要認真思考工作與健康的關係，「健康才是無價的。所謂的流量紅利、框架條款合同，我覺得都是吃人的工具，不應該凌駕在生命之上」。

王暖暖因昏倒被緊急送醫。（取材自紅星新聞）
王暖暖因昏倒被緊急送醫。（取材自紅星新聞）

9日下午，王暖暖所屬MCN無憂傳媒發文稱，「王暖暖在直播中談及的工作狀態被部分帳號剪輯轉發後引發誤解，目前王暖暖在積極康復治療中」。針對王暖暖目前的身心情況，無憂傳媒表示，「目前已暫停王暖暖的所有直播、短視頻拍攝及商務活動，直至她身體完全康復並自願恢復工作」，並強調後續會根據王暖暖的身體狀況和個人意願，調整工作節奏，確保工作強度在她可承受範圍內。

據了解，2019年6月9日，懷有身孕的王暖暖與丈夫俞某冬在泰國烏汶帕登國家公園遊玩時，被俞某冬從34米高的懸崖上推下。墜落過程中，王暖暖曾被懸崖旁一棵大樹攔住，後其被遊客在小路上發現墜落並送醫。2023年6月，經泰國最高法院審理，三審判決被告人俞某冬有期徒刑逾33年。2025年10月10日，法院依法判決准予原告王暖暖與被告俞某冬離婚。此案當時引發了廣泛關注。

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