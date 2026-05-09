122包裹94個僅退款…女子網購發現住家整個街道被「拉黑」

小王收到的退貨上衣沾有汙漬。(取材自大河報)

一名中國網友6日在社媒發帖稱，自己在某電商 平台看中一款商品，商品界面卻顯示其地址無法收貨。她詢問客服，對方表示店鋪將她所在的街道拉黑了，「這個街道不發的，『白嫖』的人比較多」。該網友稱，自己第一次遇到這樣的事，沒想到所在街道的口碑居然這麼差。一名疑似服裝商家的網友表示，發到該街道122個包裹有94個「僅退款」。

綜合大河報、揚子晚報、紫牛新聞報導，在評論區，也有網友分享類似的經歷，「我也住這，怪不得冬天的外套不賣給我。」一名疑似服裝商家的網友也表示，「發到該街道122個包裹，僅退款94個，穿了3年的有57個，我人麻了。」

經調查發現，上述帖子中提到的街道面積為23.1平方公里，下轄十個社區、六個行政村。相關報導顯示，該街道集聚了超22萬人的常住人口，近1.5萬家企業。

部分商家為何不給這一街道發貨？同樣「拉黑」過該街道購買地址的女裝電商從業者小王（化名）說，這個街道的客戶服裝退貨率較高，且部分退貨商品有穿著痕跡，「有時候消費者會趕在七天無理由的時限前申請退貨，但退回來的衣服基本都是穿過的，有香水味、粉底液和眼睫毛，甚至還有血漬。」

快遞公司的工作人員曾告訴小王，該街道從事直播行業的住戶較多，「有一次，我看到一個人穿著我家的衣服做團播，但後來她申請退貨，退貨原因是她覺得商品質量有問題，顯腿短，還上傳自己團播的照片。」小王認為對方的退貨請求不合理，「相當於商家的貨變成免費的直播服裝，還要幫人清洗，基本上都會影響二次銷售的。」

另外，許多商家也表示拉黑並非出於惡意，而是這個街道的客戶退貨率很高，甚至還有衣服上留下香水味等痕跡。這讓商家面臨高額損失和退貨造成的困擾，因此才選擇拉黑這個街道。

小王稱，消費者發起退貨退款申請後，即便她上傳拆包拒收視頻、服裝質檢報告、快遞證明等材料申訴，平台大多仍傾向於支持消費者，多次駁回她的申訴。無奈之下，她只能走法律途徑。

對此，某電商平台客服稱，如果賣家認為買家的退貨退款要求不合理，通常需要提供商品問題的實物圖片與買家的溝通紀錄等能證明交易實際情況的材料。報導說，但在實際消費中，平台更偏向於支持買家，導致部分賣家的權益受到損害。