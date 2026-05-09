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人扮熊? 瀋陽森林動物園：拍宣傳片 園裡的熊都真的

中國新聞組／北京9日電
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人扮演的假熊。（視頻截圖）
人扮演的假熊。（視頻截圖）

近日，多名網友發視頻顯示，瀋陽森林動物園的熊是人扮演的假熊。園方7日回應稱，那是在拍人熊互動的宣傳片，園裡的熊都是真的。

極目新聞報導，上述視頻顯示，有網友拍到疑似一隻大熊坐在森林裡的一棵大樹下，網友奇怪地問：「這什麼東西，幹啥呢？是狗啊還是熊啊？」視頻配文稱，瀋陽森林動物園還是太超前了。

人扮演的假熊。（視頻截圖）
人扮演的假熊。（視頻截圖）

另有多名網友發布的視頻顯示，有人扮的大熊或與遊客拍照合影，或幫助家長推兒童車，車上的小朋友左顧右盼，人扮熊或走向遊客，有小朋友嚇得撒腿跑遠。

據報導，有遊客7日在該動物園官方抖音直播間諮詢上述人扮熊的事，主播稱他諮詢了園領導，那是最近有外面的博主在動物園裡拍視頻，不是園裡的熊，「咱們園裡的熊都是真的！」

報導指出，該園相關人員表示，此前園方拍宣傳片時，為了體現「同在藍天下，共享大自然」、「人熊和諧共生」的主題，曾有人扮熊和遊客互動的場景，目前已經沒有這個遊玩項目了。

更早前，也曾有遊客懷疑該動物園站起來揮手點頭向遊客打招呼討食的大熊是人扮演的。園方解釋，那是貨真價實的棕熊，智商堪比三歲小孩，牠們不光會站起來接遊客投餵的蘋果，還特別善於模仿。你衝牠揮揮手，牠立馬站起來回禮；你要是扭扭腰，牠沒準跟著晃兩下。真不是成精了，純粹是因為太聰明，知道跟著人類混有肉吃。

動物園的熊。（取材自動物園官方帳號）
動物園的熊。（取材自動物園官方帳號）

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