我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台立院三讀通過7800億元軍購特別條例

捨舊愛擁新歡？Nvidia表現2年最差 這檔飆漲200%

榴槤遭僅退款 賣家驅車3200公里維權 翻垃圾桶找證據

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賣家翻垃圾桶找證據。（取材自新京報）
賣家翻垃圾桶找證據。（取材自新京報）

河南濮陽一賣家近日稱遭山東德州一買家惡搞，稱其買的榴槤發霉，申請「僅退款」，賣家確認買家提供圖片中的霉變榴槤並非發貨商品，兩次驅車1600公里往返買家所在地溝通，同時翻垃圾找證據，終於在買家住處附近垃圾桶中找到榴槤包裝袋等證物並報警。對於賣出榴槤190元（人民幣，下同），前後卻花費5000餘元維權，這位賣家說，他不計維權成本，為的就是爭一口氣，戳破這些惡意白嫖黨的偽裝。

據新京報報導，5月7日，河南濮陽一銷售冷凍榴槤果肉商家稱遭山東德州一買家惡意「僅退款」，其4月26日發貨，28日買家稱榴槤發霉，申請「僅退款」，190元的貨款直接退給了買家，商家貨財兩空。

賣家翻垃圾桶找證據。（取材自新京報）
賣家翻垃圾桶找證據。（取材自新京報）

商家查看發貨視頻及買家提供的圖片後，表示買家圖片中的霉變榴槤非發貨商品，認為自己被人惡意薅羊毛。為了討個公道，他決心兩次開車往返1600公里直奔買家老家對質。

除溝通外，商家還多次翻找買家住處附近垃圾桶，終於找到榴槤包裝袋，但未找到榴槤。買家的說法是霉變榴槤已分開丟棄，但商家對比包裝袋、買家提供霉變榴槤照以及出貨視頻等，確認買家所謂發霉變質的榴槤根本不是自己發出去的那批，買家再也沒法狡辯，商家隨後直接報警，慶雲縣公安局徐園子派出所已立案。

商家比對買家退貨時提供的霉變榴槤照片（左），發現自己當初出貨時的榴槤（右）。（取...
商家比對買家退貨時提供的霉變榴槤照片（左），發現自己當初出貨時的榴槤（右）。（取材自新京報）

網購的僅退款機制是為了保護消費者合法權益，解決售後問題，讓大家放心網購，可現在偏偏有人鑽空子，把這個福利當成了白嫖的工具，幾塊、幾十塊、上百塊的東西隨便找個理由就僅退款，讓中小商家有苦說不出，更在消耗社會誠信。

這位賣家說，他千里維權花的錢遠不止損失的190元，前後已經超過5000元，「為的就是爭一口氣，戳破這些惡意白嫖黨的偽裝」。

河南 德州

上一則

還清40萬…前體操冠軍吳柳芳：把債還完 我才能重拾體面

下一則

我支持猴子…男惡意推猴子 峨眉山景區列黑名單「三年禁入」

延伸閱讀

吃榴槤又喝200毫升白酒 福建女血氧剩78%險送命

吃榴槤又喝200毫升白酒 福建女血氧剩78%險送命
暴利…老柿樹鄉間500元買入 十幾萬元轉賣別墅、海外

暴利…老柿樹鄉間500元買入 十幾萬元轉賣別墅、海外
在好市多也會踢到鐵板 12商品購物者買了很後悔

在好市多也會踢到鐵板 12商品購物者買了很後悔
收購價才2毛 請工人要倒貼 河南大量蒜薹被扔溝渠

收購價才2毛 請工人要倒貼 河南大量蒜薹被扔溝渠

熱門新聞

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
中國男子赴美發現路邊全是木頭電線桿，當場發出感慨。（視頻截圖）

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

2026-05-05 06:30
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30

超人氣

更多 >
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐
曾幫馬斯克生孩子的保守派網紅跟MAGA翻臉而大爆內幕

曾幫馬斯克生孩子的保守派網紅跟MAGA翻臉而大爆內幕
白宮發言人李維特曬新生女兒照 名字揭曉

白宮發言人李維特曬新生女兒照 名字揭曉
中國兩任防長被判死緩 分析：可能為張又俠案鋪陳

中國兩任防長被判死緩 分析：可能為張又俠案鋪陳
中國兩任國防部長判死緩 代表什麼？今日5件事

中國兩任國防部長判死緩 代表什麼？今日5件事