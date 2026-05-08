榴槤遭僅退款 賣家驅車3200公里維權 翻垃圾桶找證據

賣家翻垃圾桶找證據。（取材自新京報）

河南 濮陽一賣家近日稱遭山東德州 一買家惡搞，稱其買的榴槤發霉，申請「僅退款」，賣家確認買家提供圖片中的霉變榴槤並非發貨商品，兩次驅車1600公里往返買家所在地溝通，同時翻垃圾找證據，終於在買家住處附近垃圾桶中找到榴槤包裝袋等證物並報警。對於賣出榴槤190元（人民幣，下同），前後卻花費5000餘元維權，這位賣家說，他不計維權成本，為的就是爭一口氣，戳破這些惡意白嫖黨的偽裝。

據新京報報導，5月7日，河南濮陽一銷售冷凍榴槤果肉商家稱遭山東德州一買家惡意「僅退款」，其4月26日發貨，28日買家稱榴槤發霉，申請「僅退款」，190元的貨款直接退給了買家，商家貨財兩空。

賣家翻垃圾桶找證據。（取材自新京報）

商家查看發貨視頻及買家提供的圖片後，表示買家圖片中的霉變榴槤非發貨商品，認為自己被人惡意薅羊毛。為了討個公道，他決心兩次開車往返1600公里直奔買家老家對質。

除溝通外，商家還多次翻找買家住處附近垃圾桶，終於找到榴槤包裝袋，但未找到榴槤。買家的說法是霉變榴槤已分開丟棄，但商家對比包裝袋、買家提供霉變榴槤照以及出貨視頻等，確認買家所謂發霉變質的榴槤根本不是自己發出去的那批，買家再也沒法狡辯，商家隨後直接報警，慶雲縣公安局徐園子派出所已立案。

商家比對買家退貨時提供的霉變榴槤照片（左），發現自己當初出貨時的榴槤（右）。（取材自新京報）

網購的僅退款機制是為了保護消費者合法權益，解決售後問題，讓大家放心網購，可現在偏偏有人鑽空子，把這個福利當成了白嫖的工具，幾塊、幾十塊、上百塊的東西隨便找個理由就僅退款，讓中小商家有苦說不出，更在消耗社會誠信。

這位賣家說，他千里維權花的錢遠不止損失的190元，前後已經超過5000元，「為的就是爭一口氣，戳破這些惡意白嫖黨的偽裝」。