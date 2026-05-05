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河北航空機上飲用水產地標「路邊」 廠商：路邊是地名

中國新聞組／北京5電
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瓶裝水標註產地為「路邊」。（取材自微博）
瓶裝水標註產地為「路邊」。（取材自微博）

北京一名旅客乘坐河北航空航班時，發現飛機上提供的瓶裝水產地標示為江西省萍鄉市新泉鄉某村「路邊」，引發對飲用水安全的關注。有網友質疑水源是否來自不受監管的小作坊。對此，廠家和航司分別作出回應。

上游新聞報導，江西省清鑫山泉水有限公司張經理表示，他們為多家航司提供飲用水，標籤上的「路邊」只是廠區慣用地名，實際水源來自山腳下的深井水，符合國家食品安全標準。公司強調擁有必要的生產許可和水質檢測報告。

對於企業生產資質及參保用工等問題，張經理表示，廠區擁有新舊兩處廠房，總占地超過1萬平方米，配備全自動生產線，滿負荷狀態下年產能可達600萬箱。他強調，企業證照齊全，具備水質檢測合格報告與相關生產許可，無菌車間等生產設施均符合行業規範。不過，對於工商信息顯示該企業0人參保一事，張經理並未正面回應，僅稱生產線為全自動模式，在崗生產工人數量不多，「生產線上確實只有幾個人。」

河北航空方面則進一步澄清，每批次飛機上的飲用水都需經過嚴格審核，確保合規。

儘管廠家和航司均提供了合規證明，消費者對於飲用水的來源和生產安全仍存在疑慮。對此，飲用水行業觀察者認為，標籤信息應詳細清晰，廠家也應主動提供更多生產證明，以增加消費者對產品的信任度，確保公眾飲用水源安全和品質問題得到妥善處理。

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