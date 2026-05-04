五一連假不平靜 湖南煙花廠爆炸已致3死25傷

5月4日，湖南瀏陽華盛煙花製造燃放有限公司發生爆炸，目前已知共造成3人死亡、25人受傷。（新華社）

中國今年「五一」連假不平靜。據華社報導，湖南省長沙市瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司5月4日16時43分左右發生爆炸，截至4日19時，事故已造成3人死亡，25人受傷（其中2人重傷）。現場救援仍在進行中。

事故發生後，中共 中央總書記習近平 指示，抓緊搜尋失聯人員，全力救治傷員，妥善做好善後等工作。同時要盡快查明事故原因，嚴肅追責。

習近平要求各地區和有關部門要深刻汲取教訓，盯緊壓實安全生產責任，抓好重點行業領域風險隱患排查整治，加強公共安全管理，確保人民群眾生命財產安全。

今年「五一」中國各地重大事故頻傳，主要有：遼寧省丹東市5月3日發生一起重大交通事故，至少造成8人死亡、13人受傷；5月2日6時30分，河南 省靈寶市一家足療店發生火災，共造成6人死亡；5月1日17時20分許，成都市高新區劍南大道發生一起道路交通事故，共造成1人死亡，11人不同程度受傷。

鑑於災害事故頻傳，央視新聞指出，中國國務院安委辦、應急管理部5月3日視頻調度山西、遼寧、福建、河南、雲南、新疆等重點地區和部分旅遊景點安全防範工作，要求進一步做好「五一」假期安全防範工作，督促明查暗訪工作情況。

中國今年「五一」五天連假將於今天(5日)結束。