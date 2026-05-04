浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

女子半夜接到過世親人的來電，卻意外揭發多起刑事案件；示意圖。 （取材自紅網）

夜深人靜時，手機突然接到過世親人的來電？浙江省臨海市就發生了這麼一起令人毛骨悚然的案件。當小美接通去世半年的表弟打來的電話時，只聽到一陣沉默，原本以為是思念過度產生幻覺，沒想到因此揭發了一連串荒唐且卑劣的刑事案件。

微信 公眾號「臨海公安」2日公布一起案例，2018年8月，臨海市白水洋鎮的小美正在熟睡時，忽然被一通電話打斷美夢，睡眼惺忪的她一看到螢幕上的來電顯示，瞬間被嚇醒，打電話來的竟是已過世半年的表弟。

表弟生前和小美最親，兩人無話不談，經常約著一起逛街、吃飯，當時表弟因病過世，還是小美親手將這部手機放進了表弟的棺材裡，陪著他一同下葬，怎麼可能會在這個時間接到表弟的來電？

小美克服心中的恐懼接起了電話，但電話另一端只有一陣寂靜，沒有任何回應，當小美已為是幻覺時，電話「喀」一聲被掛斷了。

隔日小美一整天心神不寧，她原本以為是表弟的手機號停機後，被陌生人買走了，但這也無法解釋為什麼陌生人會知道她的手機號碼，還特意半夜打電話給她。當天半夜，小美的手機又響了，這次她接通電話後立即質問「你是誰？別裝神弄鬼的！有意思嗎？」可電話那頭依舊沒有清晰的人聲，片刻後，電話再次被掛斷。

被連續騷擾兩次，小美反而不那麼怕了，她直接回撥，追問對方「你到底是誰？為什麼用這個號碼打電話？」可電話那頭的人語氣怪異，說話顛三倒四、含糊不清，她聽了半天，也沒聽清對方在說什麼，只隱約感覺到，那是一個年輕男人的聲音。

小美將「表弟來電」一事告訴舅舅，兩人經商量後決定前往表弟的墓地一探究竟，卻發現墳塚被挖開一個大洞，顯然有人盜墓「發死人財」，小美氣得立即報警。

警方獲報後立刻展開勘察，確認墓地遭到盜竊——舅舅放在棺材裡的手機、墊背錢被悉數盜走。而當小美說出自己接到的「天堂來電」號碼時，竟意外與民警正在偵辦的其他案件串聯起來。

據了解，當地警方曾接獲數起假報案事件，稱某地方失火，但當民警帶著裝備驅車趕往現場時，發現村子裡一片漆黑，家家戶戶都門窗緊閉，沒有絲毫火光，也沒有任何煙霧。為了謹慎起見，民警回撥電話核實，但對方已關機，顯然是一起惡作劇。

可還沒等民警們展開調查，第二天、第三天，派出所又接連接到了兩通報警電話，來電號碼和之前報假案的號碼一模一樣，可每次回撥，都提示停機。直到小美報案，才從手機號碼發現兩起案件的聯繫。

經通訊定位追蹤，警方在鎮上的一個偏僻出租屋裡，將楊某抓捕歸案，真相也因此水落石出。

楊某遊手好閒、好吃懶做，沒錢花的時候闖入寺廟、民宅偷竊，甚至還打起了墓地的主意。他挖開了小美表弟的墳墓，偷走了棺材裡的手機和墊背錢，小美舅舅因為思念兒子，一直定期給這部手機充話費，所以楊某才能用這部手機隨意撥打電話。

楊某先是隨機撥打了小美的號碼，搞起了惡作劇，後來又閒得無聊，用這部手機給警方假報案，以此尋求刺激。面對警方審訊和鐵證，楊某對自己盜墓、盜竊寺廟和老宅、報假警的犯罪事實，供認不諱。