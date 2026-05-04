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「眼神給出去」周媛有新作 摸胸臀、喊「我要吸陽氣」

中國新聞組／北京4日電
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周媛穿蕾絲裝跪地喊：我要吸陽氣。（視頻截圖）
周媛穿蕾絲裝跪地喊：我要吸陽氣。（視頻截圖）

「眼神給出去」、「身體X字形」…自封「性商教母」的網紅講師周媛，憑獨特肢體教學與具爭議性的「性商」理論，擁大批粉絲。在帳號被永久封禁後，她仍透過實體課程「續命」，日前更在長沙舉辦為期三天三夜的課程，學費從999元至3180元人民幣不等，主要鎖定三、四十歲女性族群。有學員指出，實際課程中，周媛本人僅現身約一小時，曾嫵媚展示如何「吸陽氣」，其餘時間多由旗下成員授課。

中國新聞周刊報導，周媛於4月在長沙市雨花區一處商業大樓內秘密開課。這項課程名為「馴獸師」，現場空間隱蔽，吸引20多名女性學員。

現年47歲的周媛在課堂上以電影「青蛇」造型現身，語出驚人地要求學員「原則就是要成為妖」，並稱若無「妖心」，早已被先前的輿論壓力擊垮。

據了解，周媛靠賣付費課收入已逾2400萬人民幣，不過也被批低俗、物化女性，導致主帳號被封殺。長沙市雨花區市場監督管理局曾回應，證實先前已因廣告違法對周媛進行處罰，並責令停止經營。然而，對於周媛以個人名義「換號復出」的行為，該局坦言有監管難處。

此番周媛復出授課，教學員摸胸臀「作妖」。據消息人士透露，上課的學員需自備性感吊帶、黑絲襪等服裝，由導師現場示範如何透過肢體與眼神「馴服」男性。

據稱，教學現場黑色簾布拉開，一條穿著高跟鞋的腿先探進來，周媛穿著白色緞子吊帶睡裙入場。她的頭髮盤起來，模仿「青蛇」裡的白蛇，邊扭著腰邊問：妹妹，這裡為什麼坐著這麼多人？

接著她和學員們互動，讓大家把手放在她的胸、腰、臀和大腿上「輕柔地撫觸」。周媛會先給一個錯誤答案，瞪著眼蹲下來，冷不丁地抓起對方的手，大聲問「這樣有感覺嗎？有沒有？」然後再給出正確答案，眨著眼注視對方，微張著嘴說，「看看人家，摸摸我。」

另據Threads網友轉傳周媛的新視頻，只見她身穿蕾絲透視馬甲，搭配短褲及黑絲襪，以全黑的性感穿搭教戰。她先是閉上眼睛，微微吸一口氣表示「感受到沒有？這叫吸陽氣」，她還詢問在場的學員，「你們氣不虛、血不虛嗎？都跟女漢子一樣都不缺啊？」說到此處，周媛又大力吸氣，以嫵媚語氣表示，「反正我缺，我缺氣、缺血，所以我要吸陽氣啊…」、「一吸呢…你看精氣神不就出來了？那個魅感就出來了」。

周媛教學現場。（微博截圖）
周媛教學現場。（微博截圖）

中國「性商教母」又陷爭議，3天課程收上萬人民幣。（取材自X平台）
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