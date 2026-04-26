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女制止吸菸遭裸檢背後／最嚴「控菸令」 APEC前拚落地

中國新聞組／北京26日電
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深圳各區近期積極控菸，寶安區日前開展無菸家庭創建暨市民戒菸競賽。（取材自深圳寶安...
深圳各區近期積極控菸，寶安區日前開展無菸家庭創建暨市民戒菸競賽。（取材自深圳寶安區政府）

深圳女子在公交站台用飲料熄滅一名男子的香菸，進而爆發衝突，引發熱議。該事件的背後有時事因素，今年APEC領導人峰會將在11月在深圳舉行，為迎接這一國際盛事，深圳近期發力完善市政，提升城市國際化形象，除了早前大規模清理華強北「電雞」（電動單車），控菸亦是其中一項重點。本月2日起，深圳所有高鐵和動車站台全域禁菸。但巴士站、高鐵站吸菸隨處可見，嚴格的控菸令在執行效果上屢遭詬病。

綜合媒體報導，資料顯示，深圳2014年開始實施「深圳經濟特區控制吸菸條例」，2019年條例再次修訂，將巴士站台、地鐵出入口、電子菸都列入禁菸範圍。2023年5月起，旅客和市民可在「別抽啦」小程序進行「控菸隨手拍」，隨時投訴和舉報。2025年，深圳推出全中國首個「無菸場所建設規範」地方標準。

不過，嚴格的控菸令在執行效果上屢遭詬病。深圳女子與吸菸男事件後，不少網友25日在社交平台發布當天在深圳巴士站台、高鐵站等「禁菸區」拍到的行人吸菸畫面，表示控菸有名無實。

對市民在公交站台等法定禁菸區域，是否有權現場勸阻他人吸菸？北京市京都律師事務所律師林斐然表示，深圳的控制吸菸條例，沒有賦予普通市民直接控菸的權利，只能採用舉報、勸阻的方式。此次衝突中，女子拿飲料去澆滅男子菸頭的行為可能構成侵權，哪怕執法部門工作人員也不應如此執法。如果強行套用治安管理處罰法，女子確有被拘留的可能性。

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