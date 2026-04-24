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「藝考圈房思琪案」開庭 20女受害 淫魔妻被控是幫兇

中國新聞組／北京24日電
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影路朝陽校區「一對一教室」。（取材自大河報／機構官方帳號截圖）
影路朝陽校區「一對一教室」。（取材自大河報／機構官方帳號截圖）

2022年9月一篇名為「21個藝考圈房思琪的血淚控訴」文章，揭發了知名藝術培訓機構「影路站台」創始人杜英哲涉嫌長期強姦、猥褻女學生和女員工案，據文中稱，受害女子至少21人，她們指控杜英哲以面試備考等理由，長期對她們猥褻及強姦，方式包括觸摸胸部、強吻、扒衣服等，其中一件杜英哲涉性侵女學生案，帶受害女進房間的是杜英哲的妻子陳某，且她全程在旁觀看，被控訴是幫兇，但陳某迄未被定罪，讓受害女子相當不滿。

這件被稱為「藝考圈房思琪案」昨天在北京一審開庭。此前，杜英哲已遭刑事拘留。從2005年到2022年，長達17年的時間裡，杜英哲被指控涉嫌猥褻、強姦女學員等女性，有一說稱，部分事件因年代久遠或發生於私密空間缺乏有力證據難追責，受害女性其實超過100人，但未獲相關單位證實。昨天上午，北京市第一中級人民法院外，受害女性戴著口罩、眼眶泛紅出庭。杜英哲曾道歉但否認犯行。

事件起因於2022年9月一篇名為「21個藝考圈房思琪的血淚控訴，關於影路杜英哲」的文章，20多名女子在文中指控杜英哲以面試備考、調整衣物為由，單獨帶她們進入封閉房間「幫助纏胸」；要求女生在未反鎖的浴室洗澡，並中途闖入；有觸摸她們胸部、強吻、扒衣服等行為。女子「星美」則稱自己在2005年被杜英哲性侵，當時自己還是被杜英哲的女友的陳某帶到一個封閉空間裡被杜英哲性侵，陳某全程在場卻未阻止，導致她長期抑鬱。

北京市公安局海淀分局2022年9月通報稱，經調查取證，杜英哲已遭刑拘。檢方起訴書顯示，2006年至2019年間，杜英哲涉嫌相繼實施7宗強姦行為，其中5宗因當事人反抗未遂，受害者年齡在17至24歲不等；2012年至2019年間，杜英哲以幫助纏胸、調整衣物、實施懲罰等為由，趁當事人睡覺或強行實施，涉嫌強制猥褻10餘名女性，受害者年齡在17至22歲不等。

杜英哲出生於80年代初，他所創始的「影路站台」成立於2002年，杜英哲被稱「影視藝考第一人」，也是知名動漫「小鯉魚歷險記」編劇之一，本科及碩士均就讀於北京電影學院文學系。在招生宣傳中，杜英哲號稱「29倍均值」，意思是別的機構考上1人，影路能考上29人。

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