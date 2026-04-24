52歲工程師整日疑妻出軌 就醫查出自己20年前1行為染梅毒

52歲男子性格大變，總懷疑妻子出軌，被確診神經梅毒晚期。示意圖。（取材自深圳新聞網）

52歲工程師老李（化名）過去半年性情大變，突然變得喜怒無常，總懷疑妻子出軌，記憶力也顯著下降，家人帶他輾轉於神經內科、心理科，一度誤診失智，去了成人精神科就診，最終確診「神經梅毒晚期」，已麻痺性痴呆，而更讓家人驚呆的是，老李的病因來自他20多年前的高危性行為史。

據寧波晚報報導，過去半年，老李家人發現他像變了個人：從前儒雅謙和性格突然變得喜怒無常，總懷疑妻子出軌，動輒打罵家人；近3個月更出現走路像踩棉花般搖晃，端水杯時手指不受控地顫抖，還經常忘記回家的路。

家人帶他輾轉於神經內科、心理科，被先後診斷為「偏執型精神分裂」、「阿爾茨海默病（阿茲海默症 ）早期」，但藥物治療收效甚微。近日，家人帶其來到湖南省第二人民醫院（省腦科醫院）成人精神科就診。

成人精神科（男）病房主任、主任醫師李新純查房時，發現老李的瞳孔呈現典型的「阿羅瞳孔」，即對光反射遲鈍，腰椎穿刺結果更加令人震驚：腦脊液梅毒抗體滴度高達1:1280，核磁共振顯示大腦額葉萎縮。結合患者20多年前有高危性行為史，曾出現皮疹但未規範治療，最終確診患者為：麻痺性痴呆（神經梅毒晚期）。

經大劑量青黴素規範驅梅、對症控制精神症狀後，患者老李衝動、妄想明顯減輕，記憶與認知部分好轉，但已造成的腦損傷無法完全逆轉，需長期康復與隨訪。

李新純提醒，梅毒常被誤認為只是普通性病，卻很少有人知道，未經規範治療的梅毒，可潛伏10到30年入侵大腦，引發不可逆的精神崩潰與認知衰退——麻痺性痴呆。它是神經梅毒中最凶險的類型，也是精神科臨床極易誤診、可防可治卻頻頻被延誤的器質性精神障礙，一旦拖延，腦損傷將難以挽回。

麻痺性痴呆（GPI），全稱麻痺性痴呆型神經梅毒，是蒼白密螺旋體長期侵犯大腦實質，誘發慢性腦膜腦炎，最終導致進行性痴呆、精神異常、肢體功能障礙的嚴重感染性腦病。它與老年痴呆（阿爾茨海默病）截然不同，屬於可治療的感染性痴呆；多在初次感染梅毒後10到30年發病，高發人群為40到60歲中青年，早期症狀隱匿、進展緩慢，一旦形成實質性腦損傷，多數無法完全逆轉。

梅毒從感染到痴呆是一個漫長而沉默的病程，麻痺性痴呆是晚期最嚴重的終末結局，由於潛伏期長達十餘年，患者早已遺忘早年感染史，且症狀與常見精神疾病、痴呆高度相似，極易混淆且極易誤診，非專科醫生不會常規篩查梅毒，因此漏診率極高。中青年如果出現快速進展痴呆、突發精神異常，或有過高危性行為者，必須第一時間排查神經梅毒，治療愈早愈好。