湖北女到金店買12萬金飾 1細節讓店員感到有異 報警了

女子穿著居家服到金店畫面。（取材自央視）

湖北宜昌一名女子日前穿著家居服衝進金店，她不挑款式，接連在兩家店買了價值超12萬元（人民幣，下同）的金首飾，這波操作讓金店店員立刻警覺起來，並報了警。

央視新聞報導，這名女子姓張，當天她拎著另一家金店的手提袋，步履匆匆走進了這家金店，沒有絲毫猶豫，開口就提出要購買一款價值6萬元的金手鐲。工作人員告訴她，這麼大克重的手鐲沒有現貨，張女士立刻改口，說要購買兩款小克重手鐲湊齊相應金額。

店員發現，張女士未挑選款式，也不關注金價與優惠，只要求購買達指定金額的黃金產品，並顯得十分焦急。店員憑藉反詐培訓經驗，判斷其可能遭遇詐騙，隨即聯繫反詐中心並設法拖延時間。民警趕到現場後，張女士對購金用途說辭含糊，且拒絕聯繫家人，行為進一步引發懷疑。

經警方聯繫，其丈夫並不知曉購買黃金的情況。家屬趕到後多次勸說，張女士起初仍沉默不語。最終在警方耐心引導下，她承認此前因一則「培訓班退費」短信，掃碼下載不明App並加入所謂「退費群」，在客服誘導下進行「充值投資」，已投入14萬6000元。

張女士說，2020年，她曾花費5000元報名參加了一個註冊會計師培訓班，當時培訓協議明確約定，如果考試未通過，將全額退還5000元費用。最終張女士沒能通過考試，但培訓機構卻遲遲未按約定退還費用。本以為這筆費用石沉大海，可就在不久前突然收到了一條短信，寫明是該培訓機構發布的退費公告，這讓她重新燃起了追回費用的希望。

然而，這個看似「真實可信」的退費群，在民警眼中卻疑點重重。群內成員的發言內容、語氣甚至字數高度一致，毫無個人情感，更像是機器人自動發送或專人刻意引導的話術；更反常的是，群內竟有1萬5000人，遠超正常退費群的規模。

警方介紹，該詐騙以「退費+高收益投資」為誘餌，通過虛假App及群聊營造可信氛圍，實際利用機器人或話術操控輿論，誘導受害人持續投入資金。張女士在未能提現的情況下，仍被要求購買黃金並寄出，以換取所謂「退費與盈利」。

經警方反覆講解相關詐騙案例及手法，張女士最終認清騙局。在警方協助下，她成功向兩家金店退回已購黃金，挽回12萬元損失。退費信息的洩露途徑警方還在進一步追查中。