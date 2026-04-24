我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「逐玉」某CP偷摸戀愛？網疑鄧凱、孔雪兒 沒想到是「他」

藥價能降600%？川普「假數學」一算就破功 超過100%就變倒貼

湖北女到金店買12萬金飾 1細節讓店員感到有異 報警了

中國新聞組／北京24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女子穿著居家服到金店畫面。（取材自央視）
女子穿著居家服到金店畫面。（取材自央視）

湖北宜昌一名女子日前穿著家居服衝進金店，她不挑款式，接連在兩家店買了價值超12萬元（人民幣，下同）的金首飾，這波操作讓金店店員立刻警覺起來，並報了警。

央視新聞報導，這名女子姓張，當天她拎著另一家金店的手提袋，步履匆匆走進了這家金店，沒有絲毫猶豫，開口就提出要購買一款價值6萬元的金手鐲。工作人員告訴她，這麼大克重的手鐲沒有現貨，張女士立刻改口，說要購買兩款小克重手鐲湊齊相應金額。

店員發現，張女士未挑選款式，也不關注金價與優惠，只要求購買達指定金額的黃金產品，並顯得十分焦急。店員憑藉反詐培訓經驗，判斷其可能遭遇詐騙，隨即聯繫反詐中心並設法拖延時間。民警趕到現場後，張女士對購金用途說辭含糊，且拒絕聯繫家人，行為進一步引發懷疑。

經警方聯繫，其丈夫並不知曉購買黃金的情況。家屬趕到後多次勸說，張女士起初仍沉默不語。最終在警方耐心引導下，她承認此前因一則「培訓班退費」短信，掃碼下載不明App並加入所謂「退費群」，在客服誘導下進行「充值投資」，已投入14萬6000元。

張女士說，2020年，她曾花費5000元報名參加了一個註冊會計師培訓班，當時培訓協議明確約定，如果考試未通過，將全額退還5000元費用。最終張女士沒能通過考試，但培訓機構卻遲遲未按約定退還費用。本以為這筆費用石沉大海，可就在不久前突然收到了一條短信，寫明是該培訓機構發布的退費公告，這讓她重新燃起了追回費用的希望。

然而，這個看似「真實可信」的退費群，在民警眼中卻疑點重重。群內成員的發言內容、語氣甚至字數高度一致，毫無個人情感，更像是機器人自動發送或專人刻意引導的話術；更反常的是，群內竟有1萬5000人，遠超正常退費群的規模。

警方介紹，該詐騙以「退費+高收益投資」為誘餌，通過虛假App及群聊營造可信氛圍，實際利用機器人或話術操控輿論，誘導受害人持續投入資金。張女士在未能提現的情況下，仍被要求購買黃金並寄出，以換取所謂「退費與盈利」。

經警方反覆講解相關詐騙案例及手法，張女士最終認清騙局。在警方協助下，她成功向兩家金店退回已購黃金，挽回12萬元損失。退費信息的洩露途徑警方還在進一步追查中。

世報陪您半世紀

上一則

要錢不要命？美團騎手1日接單16小時還債 平台出手了

下一則

「藝考圈房思琪案」開庭 20女受害 淫魔妻被控是幫兇

延伸閱讀

認錯廁所？ 中女在韓青旅遇日本露鳥俠 對她床鋪小便

認錯廁所？ 中女在韓青旅遇日本露鳥俠 對她床鋪小便
被商家騙了？ 杭女3萬5買比熊犬2月後癱瘓 治療花20萬

被商家騙了？ 杭女3萬5買比熊犬2月後癱瘓 治療花20萬
司機盜走愛馬仕包等300萬財物 北京網紅報警

司機盜走愛馬仕包等300萬財物 北京網紅報警
成本10元賣上千…滬阿婆直播間花88萬買900玉石 竟全是假貨

成本10元賣上千…滬阿婆直播間花88萬買900玉石 竟全是假貨

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

2026-04-18 07:20
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30

超人氣

更多 >
國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職
中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘
農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬
擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢

擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢
洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國