成都賊藏通風管10小時 盜走珠寶店150萬元黃金…當晚就落網

四川一名竊賊為行竊躲藏通風管10小時。（示意圖，取自Pexels）

四川成都崇州一名男子因缺錢，潛入他曾經參與規畫消防改造工程的商場裡，在通風管裡躲了10小時，趁著商場打烊時進入店家盜走了價值148萬餘元人民幣（約21.8萬美元）的珠寶、首飾和衣物。不過，得手當晚男子就被警方逮捕，最終被判刑10年6個月。

極目新聞報導，有竊盜前科的蔣姓男子因負債累累，去年8月他計畫到曾經工作過的崇州市某大型商場行竊。他曾負責該商場的消防改造工程，對商場的內部結構、通道和空間瞭如指掌。一天傍晚5時許，他利用留存的商場消防改造圖紙，從地下停車場進入了商場，鑽進了位於某專賣店旁的空調吊頂檢修口。

蔣男在通風管裡等到次日凌晨3時，等待商場店家都打烊後，從吊頂出口鑽出，他熟門熟路地利用鐵撬等工作，闖入一樓的珠寶店，將櫃台內的黃金首飾、玉石手鐲洗劫一空。在離開商場的路上，他還到服飾店裡偷了幾件衣物更換。

報導指，蔣男得手後立刻前往寄賣行賣掉部分黃金首飾換錢，之後就去贖回了他抵押出去的個人轎車。當天晚上6時許，他駕著愛車在路上被民警抓獲，警方當場從其車內查獲了尚未銷贓的大量黃金首飾及全部六個玉手鐲。

崇州市人民法院近日一審宣判，蔣男以盜竊罪被判處有期徒刑10年6個月，並處罰金6萬元人民幣。