我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路

讓老闆追蹤滑鼠動向？這件事正在Meta上演 理由是為訓練AI

成都賊藏通風管10小時 盜走珠寶店150萬元黃金…當晚就落網

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
四川一名竊賊為行竊躲藏通風管10小時。（示意圖，取自Pexels）
四川一名竊賊為行竊躲藏通風管10小時。（示意圖，取自Pexels）

四川成都崇州一名男子因缺錢，潛入他曾經參與規畫消防改造工程的商場裡，在通風管裡躲了10小時，趁著商場打烊時進入店家盜走了價值148萬餘元人民幣（約21.8萬美元）的珠寶、首飾和衣物。不過，得手當晚男子就被警方逮捕，最終被判刑10年6個月。

極目新聞報導，有竊盜前科的蔣姓男子因負債累累，去年8月他計畫到曾經工作過的崇州市某大型商場行竊。他曾負責該商場的消防改造工程，對商場的內部結構、通道和空間瞭如指掌。一天傍晚5時許，他利用留存的商場消防改造圖紙，從地下停車場進入了商場，鑽進了位於某專賣店旁的空調吊頂檢修口。

蔣男在通風管裡等到次日凌晨3時，等待商場店家都打烊後，從吊頂出口鑽出，他熟門熟路地利用鐵撬等工作，闖入一樓的珠寶店，將櫃台內的黃金首飾、玉石手鐲洗劫一空。在離開商場的路上，他還到服飾店裡偷了幾件衣物更換。

報導指，蔣男得手後立刻前往寄賣行賣掉部分黃金首飾換錢，之後就去贖回了他抵押出去的個人轎車。當天晚上6時許，他駕著愛車在路上被民警抓獲，警方當場從其車內查獲了尚未銷贓的大量黃金首飾及全部六個玉手鐲。

崇州市人民法院近日一審宣判，蔣男以盜竊罪被判處有期徒刑10年6個月，並處罰金6萬元人民幣。

世報陪您半世紀

上一則

朝準戰爭滑去？日相靖國神社獻祭、鬆綁軍售 北京嚴正抗議

延伸閱讀

南加安大略6.5億損失縱火案後 購物中心又被人點火

南加安大略6.5億損失縱火案後 購物中心又被人點火
紐約南布碌崙華人美甲店「精準」被盜 收銀機有現金4000元

紐約南布碌崙華人美甲店「精準」被盜 收銀機有現金4000元
河北男殺髮小埋屍家中 為滅口再殺姑父 逃13年終落網

河北男殺髮小埋屍家中 為滅口再殺姑父 逃13年終落網
中破偷渡案 長沙名校高三生竟是骨幹 微信錢包有20多萬

中破偷渡案 長沙名校高三生竟是骨幹 微信錢包有20多萬

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

2026-04-18 07:20
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

2026-04-16 09:30
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21
圓明園中的奇珍異寶被洗劫一空。（取材自@CCTV國際時訊）

法國全票通過 「不義之財歸還中國」 網：還有一個強盜是英

2026-04-15 21:31
網傳影片所見，身穿白色上衣的趙保輝醉到不省人事，坐在地上，需要他人扶著。（視頻截圖）

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

2026-04-21 09:48

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
檸檬與萊姆哪個對身體更好？營養師教你正確吃

檸檬與萊姆哪個對身體更好？營養師教你正確吃