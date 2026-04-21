我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯預計再赴談判 華爾街日報分析5種美伊走向

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

喝爛醉又耍官威害航班延誤68分鐘 中國央企高層遭拔官

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國央企高層兩年前因公在德國轉機期間嚴重醉酒登機遭拒，以官威施壓機組，導致航班延...
中國央企高層兩年前因公在德國轉機期間嚴重醉酒登機遭拒，以官威施壓機組，導致航班延誤68分鐘。（取材自X平台@「李老師不是你老師」）

中國央企中國航空器材集團（中國航材）前董事長、黨委書記任宇和前總會計師趙保輝一行人，兩年前因公在德國轉機期間因嚴重醉酒登機遭拒，卻以官威施壓機組，導致航班延誤68分鐘，還違規升艙至頭等艙。中共中紀委通報稱，給予兩人撤銷黨內職務、政務撤職處分，其他相關人士也通通挨罰。

這起荒唐事件是在新華社20日一篇關於中共中央層面樹立和踐行正確政績觀學習教育工作專班、中央紀委辦公廳相關通報中揭露。

中共中央紀委辦公廳指出，2024年3月21日，任宇、趙保輝及另五名同行人員因公在德國法蘭克福機場回國轉機期間，任宇、趙保輝等六人在航空公務艙休息室聚眾飲用休息室提供的酒水，趙保輝嚴重醉酒，被中國國際航空服務人員拒絕登機。任宇卻向機組人員施壓，強烈要求全團登機，造成航班延誤68分鐘，引發旅客投訴。

通報稱，任宇、趙保輝甚至還違規升艙至頭等艙。回國後，任宇、趙保輝等團組成員隱瞞事實、未如實報告情況。中國航材紀委書記唐某2024年11月了解此事後不向組織報告。2026年3月，上級組織對此事進行調查，任宇、趙保輝等人還向國務院國資委提供虛假情況。

新華社指任宇、趙保輝等人存在「政績觀扭曲錯位、欺瞞組織、侵害群眾利益」等問題，要求中共各級黨組織要以此為鑒、汲取教訓，教育引導廣大黨員、幹部特別是領導幹部增強黨性修養、築牢對黨忠誠，嚴守政治紀律和政治規矩，夯實樹立和踐行正確政績觀的思想根基。

世報陪您半世紀

德國 國務院 中共

上一則

何立峰會見美企顧問 強調中美雙方擁有廣泛共同利益

下一則

觀察站／中央政治局會議 看四個經濟大省的底氣

延伸閱讀

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
大規模反腐後 解放軍首辦高幹培訓班 習：保證政治堅定

大規模反腐後 解放軍首辦高幹培訓班 習：保證政治堅定
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
中國航空公司進一步停飛日本航線 武漢已無直飛航班

中國航空公司進一步停飛日本航線 武漢已無直飛航班

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

2026-04-18 07:20
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

2026-04-16 09:30
圓明園中的奇珍異寶被洗劫一空。（取材自@CCTV國際時訊）

法國全票通過 「不義之財歸還中國」 網：還有一個強盜是英

2026-04-15 21:31
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光
生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」