中破偷渡案 長沙名校高三生竟是骨幹 微信錢包有20多萬

嫌犯落網畫面。 （取材自央視新聞客戶端）

廣西欽州市公安局與海警局近日聯合破獲一起特大偷越國邊境 案件，抓獲犯罪嫌疑人68名，徹底摧毀「境外指揮—網絡招募—境內轉運—海上偷渡 」的黑色產業鏈。央視披露細節稱，長沙一重點中學高三學生被抓，微信 零錢裡有人民幣20多萬元（約3萬多美元），發現未成年人已成這條黑色產業鏈線上招募主力。

央視新聞報導，警方此次成功斬斷欽州、防城港兩條海上偷渡通道，打掉招募、運送、資金結算、境外指揮等犯罪團伙17個，抓獲犯罪嫌疑人68名，徹底摧毀「境外指揮—網絡招募—境內轉運—海上偷渡」的黑色產業鏈。日前，欽州市中級人民法院對「蛇頭」林輝等團伙成員依法開庭審理，法庭將擇日宣判。

報導指出，在專案全鏈條深挖過程中，專案組梳理全國招募人員線索時，發現一個令人揪心且極具危險性的新趨勢--偷渡犯罪集團已將黑手伸向未成年人，將涉世未深的青少年發展為線上招募主力，危害極大、蔓延迅速。

報導稱，當前偷渡網絡的招募模式極具迷惑性，組織者在一些短視頻平台發布虛假引流內容，以「一兩周賺大錢」、「出境高薪務工」為噱頭，吸引人關注。有些招募者還用小額紅包、零食資助等方式拉攏感情，逐步獲取信任，最終一步步將受騙者送往境外。在這條黑色鏈條中，最核心、最隱蔽的執行者，很多是16至18歲的未成年人。

報導說，欽州市公安局情報指揮中心大隊長吳國波指出，「都是16歲左右，16到18歲，他們就被發展成為招募者，這也是一個新的態勢。我們抓的二十幾個招募者裡面，差不多有40%是未成年人。」

據報導，辦案民警表示，境外犯罪集團之所以瘋狂拉攏未成年人，正是看中他們熟悉網絡、易被利誘、隱蔽性強的特點。與之對應的，是足以沖昏青少年頭腦的高額佣金：底層招募者每成功介紹一人，即可獲利5000元；一些「頭腦靈活、會打字、表達能力強」的年輕人，被境外招募者視為優質目標，頂層招募者單人獎勵最高可達數萬元。

欽州市公安局反恐怖和特巡警大隊教導員程亞凱說，「我審訊的一個招募者，他承認最多的一筆是3萬8888元，我問他為什麼是這個數字？」他說他招的偷渡客比較機靈，「蛇頭」獎勵給他的，他說他打字比較快，到那裡比較機靈，馬上能騙到錢了。