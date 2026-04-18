爺錄音贈孫109萬遺產 六個姑姑提告 法院：錄音無效重分配

福建省漳平市人民法院近日審結一宗遺產繼承糾紛案，圍繞109萬元(人民幣，下同)售房款的分配問題，七名兄妹對簿公堂。法院一、二審及再審均作出一致裁判，認定相關錄音不構成有效贈與或遺囑，遺產依法重新分配。

魯中晨報報導，案件源於程龍（化名）與李麗（化名）夫妻倆育有六女一子，家庭於婚姻存續期間共同興建一棟三層房屋，登記在程龍名下。2023年3月，程龍以110萬元價格出售該房產，其中1萬元為仲介費由其子支付，實際售房款109萬元存入兒媳銀行帳戶。其後，李麗於2022年12月、程龍於2023年5月先後去世，遺產分配因此引發爭議。

六名女兒主張，父母均已離世，該109萬元應屬夫妻共同遺產，應由七名子女平均繼承，各分七分之一。她們向法院起訴，要求其兄長返還相應份額。

程龍之子抗辯稱，該房產及售房款屬家庭共有財產，且父親生前已明確表示將售房款贈與其孫女，故不屬遺產範圍，並提交一段錄音作為證據。

法院審理後認定，涉案房產屬夫妻共同財產，售房所得109萬元應納入遺產。

關於錄音證據，法院指出，該錄音無法證明程龍有清晰、具體的贈與意願，且不符合民法典關於錄音遺囑的法定形式要件，即未有兩名以上無利害關係見證人在場，也未完整記錄時間及見證信息，依法不具法律效力。

至於遺產分配方面，法院認為，程龍一名女兒患有小兒麻痺，生活自理能力有限；同時，程龍之子及另一名女兒在父母生前承擔主要照護責任，長期協助醫療與日常生活。依照規定，遺產分配應在均等原則基礎上，兼顧扶助弱勢與照護貢獻。

最終法院裁定，患病女兒獲得30萬元；長期照護父母的兒子獲得23萬元；另一名承擔主要照護責任的女兒獲得16萬元；其餘四名女兒各分得10萬元。該判決經一審、二審及再審程序後均被維持，現已生效。