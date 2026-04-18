我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏新執行長亞伯上任100天：更講求績效管理 嚴審旗下事業和投資

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

爺錄音贈孫109萬遺產 六個姑姑提告 法院：錄音無效重分配

中國新聞組╱北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

福建省漳平市人民法院近日審結一宗遺產繼承糾紛案，圍繞109萬元(人民幣，下同)售房款的分配問題，七名兄妹對簿公堂。法院一、二審及再審均作出一致裁判，認定相關錄音不構成有效贈與或遺囑，遺產依法重新分配。

魯中晨報報導，案件源於程龍（化名）與李麗（化名）夫妻倆育有六女一子，家庭於婚姻存續期間共同興建一棟三層房屋，登記在程龍名下。2023年3月，程龍以110萬元價格出售該房產，其中1萬元為仲介費由其子支付，實際售房款109萬元存入兒媳銀行帳戶。其後，李麗於2022年12月、程龍於2023年5月先後去世，遺產分配因此引發爭議。

六名女兒主張，父母均已離世，該109萬元應屬夫妻共同遺產，應由七名子女平均繼承，各分七分之一。她們向法院起訴，要求其兄長返還相應份額。

程龍之子抗辯稱，該房產及售房款屬家庭共有財產，且父親生前已明確表示將售房款贈與其孫女，故不屬遺產範圍，並提交一段錄音作為證據。

法院審理後認定，涉案房產屬夫妻共同財產，售房所得109萬元應納入遺產。

關於錄音證據，法院指出，該錄音無法證明程龍有清晰、具體的贈與意願，且不符合民法典關於錄音遺囑的法定形式要件，即未有兩名以上無利害關係見證人在場，也未完整記錄時間及見證信息，依法不具法律效力。

至於遺產分配方面，法院認為，程龍一名女兒患有小兒麻痺，生活自理能力有限；同時，程龍之子及另一名女兒在父母生前承擔主要照護責任，長期協助醫療與日常生活。依照規定，遺產分配應在均等原則基礎上，兼顧扶助弱勢與照護貢獻。

最終法院裁定，患病女兒獲得30萬元；長期照護父母的兒子獲得23萬元；另一名承擔主要照護責任的女兒獲得16萬元；其餘四名女兒各分得10萬元。該判決經一審、二審及再審程序後均被維持，現已生效。

上一則

「1個針頭為15人採血」杭州通報：涉事診所已停業整頓

下一則

七欖開鑼遇暴雨 啟德主場館天幕漏水10分鐘

延伸閱讀

不只錢會出問題 遺產律師：美國人處理遺囑最常犯7大錯誤

不只錢會出問題 遺產律師：美國人處理遺囑最常犯7大錯誤
曾志偉告已故製片未還巨款 2審判邱瓈寬須付190萬美元

曾志偉告已故製片未還巨款 2審判邱瓈寬須付190萬美元
中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產
川婦帶子女用餐 5歲女從包間窗戶墜亡 餐廳擔責3成賠74萬

川婦帶子女用餐 5歲女從包間窗戶墜亡 餐廳擔責3成賠74萬

熱門新聞

何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

2026-04-16 09:30
「獨竹漂」表演吸引遊客駐足觀看。（取材自極目新聞）

一葦渡江…苦練15年 貴州00後女展現「獨竹漂」絕技

2026-04-09 02:20

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇