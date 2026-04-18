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黑龍江男拉住跳樓女友5分鐘後力竭 女墜亡 男判有10%責任

中國新聞組╱北京18日電
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黑龍江省牡丹江一宗情侶爭執引發的墜樓死亡案件，近日經法院一審宣判。男子渠某在女友孟某試圖跳樓時曾奮力拉住對方長達約5分鐘，但最終因體力不支，女方墜樓身亡。法院認定，渠某對事件負有一定過錯，判令其承擔10%賠償責任，需向死者家屬支付約8萬1374元(人民幣，下同)。

紅星新聞報導，案件發生於去年4月深夜，經查，渠某與女友孟某當晚在酒吧飲酒後返回住所，因感情問題發生爭執，孟某情緒激動，一度以白醋瓶作出自殘動作，並在爭吵中打開客廳窗戶欲跳樓。渠某發現後立即上前制止，抓住其左臂及衣物嘗試將其拉回，但因孟某身體已懸於窗外，缺乏支撐點，雙方僵持約5分鐘後，渠某力竭鬆手，孟某墜樓身亡。

死者家屬其後提起民事訴訟，要求渠某賠償損失40萬元，認為其在事發當晚未能有效照顧及安撫情緒激動的孟某，對悲劇發生存在過錯。

渠某則在庭審中表示，對女友離世深感遺憾，認為自己已盡力施救，並指警方調查亦未認定其行為與死亡存在直接法律因果關係。他主張，事件主要源於孟某自身自殺行為，自己不應承擔責任。

法院審理後指出，渠某作為共同飲酒人及男女朋友，在密閉空間內對情緒失控的孟某負有一定注意及照護義務。兩人飲酒後發生爭執，亦對事態升級具有一定影響。

判決認定，渠某雖在關鍵時刻奮力拉住孟某，並履行了一定救助義務，但在事發前對情緒管理及風險預防存在疏忽，其過失與最終死亡結果之間具有一定因果關聯。法院最終判決渠某要承擔10%責任，賠償女方家屬8萬1374.35元。

此案引發外界對「共同飲酒責任」及「緊急救助義務邊界」的討論。法律界人士指出，類似案件需綜合考量行為人是否存在明顯疏忽、是否具備實際控制能力，以及是否已盡合理救助義務。案件同時反映，在親密關係與突發極端情境交織下，法律責任認定往往需細緻平衡倫理與因果關係。

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