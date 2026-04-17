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河北男殺髮小埋屍家中 為滅口再殺姑父 逃13年終落網

中國新聞組／北京17日電
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被害男子向劉某追討借款，卻慘遭殺害。圖為案發地。 (取材自大風新聞)
被害男子向劉某追討借款，卻慘遭殺害。圖為案發地。 (取材自大風新聞)

河北晉州市在2012年至2014年間，發生一起連環殺人案，凶手兩年內相繼殺害兩人，直至13年後才被抓獲。目前此案已提起公訴，近期將開庭審理。

大風新聞報導，這起連環殺人案中的第一名遇害男子叫周全（化名），時年26歲，家在河北省晉州市農村。周全的姊姊周女士說，弟弟與同村村民劉某自幼一起長大，2012年7月20日，劉某邀請周全等人到一家飯店吃午飯，飯後直至天黑都沒見弟弟回家，打他手機也無人接聽，「我們到劉某家去找，他說我弟弟沒去過他家，不知道去哪兒了。」

正當他們發動親朋四處尋找時，周全的妻子收到周全發來的一條短信，內容是說他想出去玩幾天，但內容不像是他平常說話的口吻。家人四處尋找未果後，向當地派出所報警求助，當晚周女士父親與民警再次前往劉某家，劉某夫妻倆堅稱沒見到周全，但周父發現劉某家院子裡一口小水井附近有新鬆動過的泥土，劉某解釋說是水管壞了，挖開後在修理。

周女士表示，弟弟那時才26歲，剛結婚兩年，小孩才六個月大；弟弟失蹤後，50多歲的父親幾乎一夜白頭。直到2025年6月，父母突然接到晉州警方通知，叫他們去做DNA鑒定。

據了解，此前有人稱劉某被民警抓獲歸案，供述當年他曾殺害周全並埋屍在他家院子裡，民警根據劉某指認，果真在他家院子裡挖出一堆白骨，「DNA鑒定結果顯示，被埋在劉某家院子裡的就是失蹤了13年的弟弟。」

檢方起訴書稱，2012年7月20日下午4時左右，周全來到劉某家中，向他索要借款，劉某以沒錢為由拒絕償還，還趁周全不備時用鐵絲將他當場勒死，為了掩蓋罪行，劉某將周全遺體就地掩埋在自家院內。

報導指出，第二名遇害人是劉某的姑父，時年45歲。根據檢方起訴書，2014年12月14日，劉某在他姑父經營的某鍍鋅廠工作，向姑父提出借錢遭拒。姑父懷疑周全失蹤一事與劉某有關，劉某恐罪行敗露，遂產生殺人滅口的想法。

當天晚上，劉某翻牆潛入姑父的工廠內，持從廠內廚房裡取來的菜刀進入宿舍，與被驚醒的姑父發生打鬥，劉某用菜刀砍擊，致對方當場死亡，事後還在宿舍內潑灑柴油縱火，試圖毀屍滅跡。經鑒定，劉某姑父遭銳器砍擊致顱腦損傷死亡，並於死後被焚屍。

檢方認為，劉某用鐵絲勒死周全、持菜刀攻擊其姑父頭部等要害致死，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪追究其刑責。另外，劉某故意放火危害公共安全，應當以放火罪追究其刑責，他在判決宣告以前犯數罪，應當數罪並罰。

2025年12月5日，石家莊市檢察院向石家莊市中級法院提起公訴。周女士說，此案原定在2026年春節前開庭，後來推遲了，近期擬開庭審理，「我父母現在70多歲了，屆時我們會提起民事訴訟，要求劉某給予相應賠償，同時追究其刑責，希望法院公正判決，以告慰九泉之下的弟弟和劉某姑父。」

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