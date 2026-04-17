中留德碩士生向色情犯罪群學技巧 迷姦女友還拍片炫耀

鍾義出庭受審。（取材自揚子晚報）

一名在德國 留學的28歲中國碩士生鍾義（Zhongyi J.，音譯）被控迷姦女友並拍下施暴過程炫耀。德國檢方指控，鍾義對女友下藥超標5到10倍，趁女友陷入無法反抗的「強烈鎮靜」狀態對其多次性侵，期間女友多次呼吸停止危及生命，他仍繼續施暴並錄像，甚至再多次追加藥物，女友在法庭上看到自己被迷姦的視頻時幾乎崩潰。德國法官怒斥鍾義「展現出對人性與女性極端駭人的蔑視」，依多項加重強姦及企圖謀殺罪名判處有期徒刑11年3個月。

據揚子晚報報導，德國法院未披露這名中國留學生 的全名，法庭文件顯示為Zhongyi J.，案發時約27歲，宣判時28歲，於2023年德國攻讀機器人學碩士。受害人為一名中國女留學生，與被告是鄰居，後來成為其女友，案發期間，她多次遭到迷姦，但因藥物導致失憶，完全不知情，直到警方聯繫並出示證據才知曉。

2024年2月至12月，鍾義在其學生公寓中多次作案，手法是使用3種麻醉劑混合，使用劑量嚴重超標5到10倍的醫院級強效鎮靜劑，通過飲料、浸藥棉布捂臉、注射等方式迷暈受害人。等到受害人進入深度無意識狀態，便多次對其進行性侵。期間受害人曾出現呼吸暫停、舌頭後墜堵塞氣道等危及生命情況，但他繼續施暴並錄像，事後還拍照「留念」，然後將受害人單獨留在公寓，風險極高。他在視頻中曾多次追加藥物，確保受害人不會醒來。

鍾義加入了一個網路色情犯罪群，與其他人分享作案技巧、劑量、視頻和照片，互相炫耀。受害者多為中國女性，多數事前不知情，直到警方聯繫才知道。2024年11月14日，群管理員大鵬·Z（Dapeng Z.，音譯）被黑森州刑警逮捕，之後牽出鍾義。

2024年12月，警方對鍾義的公寓進行突襲時，受害人正處於被迷姦後的昏迷狀態，警方發現被告自拍了大量視頻和850多張色情照片，存儲在其手機和iPad之中，與藥物、開口器等「戰利品」一起收藏。

受害人被迷姦後曾經出現頭暈、噁心、記憶空白等問題，曾誤以為是睡眠問題，甚至出現自殺念頭，在法庭上觀看自己被迷姦的視頻時深受打擊。法官稱受害人能活下來實屬奇蹟。

對鍾義的審判於2月初在慕尼黑地區法院開庭，被告鍾義因證據確鑿而認罪，法庭認定其行為「高度職業化、仇視女性、反人類」，4月14日判處其11年3個月有期徒刑，並保留後續預防性拘留。

檢方本來要求判處終身監禁，法庭承認量刑「相對較輕」，考慮到他年輕、無前科、部分認罪及向受害人賠償2萬歐元，因此從輕處理。主審法官表示：「您可以感到慶幸，這刑期確實很低」。

由於鍾義與大鵬所在的網路群組人員眾多，警方已成立40人的專案組，已有另外數名成員被捕或定罪。