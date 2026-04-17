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「大腿、腰部不屬敏感部位」 54歲班主任帶15歲女開房曝結果

中國新聞組／北京17日電
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警方出具的刑拘10日理由。（取材自微博）
警方出具的刑拘10日理由。（取材自微博）

河南省信陽市光山縣某中學54歲劉姓男性班主任近日被爆猥褻該校一名15歲女學生，劉某以帶她出去吃飯為由，先是對她上下其手，飯後更直接把女學生帶去了賓館開房，將她強壓在床上。女學生事後因此陷入重度抑鬱一度輕生，其母氣得報警。警方查出劉某在事前曾前往計生用品（計畫生育用品，如避孕套、避孕藥等）櫃台，疑有預謀犯案。但警方卻以「大腿、腰部不屬於敏感部位」、「趴壓身體為懸空狀態」僅對劉某行拘10日，引發眾怒。

「他是我女兒的班主任，我以為他德高望重，沒想到他竟做出這麼下作的事」，受害女學生周雨（化名）的母親周海（化名）氣憤道。綜合大風新聞、上游新聞報導，周海說，去年9月，女兒考入光山縣某高中並住校，去年11月8日周六，女兒自行返家稱班主任劉某帶其出去賓館開房，周海立刻帶女兒以劉某涉強制猥褻報案。

周雨表示，11月6日，同班一名同學向劉某告她在班裡說其壞話，下午5時劉某向她了解情況，說她很可愛、很漂亮，「他讓我今後把他當成自己人」。11月7日，劉某給了她一張假條稱要帶她出去吃飯，「我以為老師想讓我做班裡的情報員」，當天下午3時，劉某給她200元人民幣，然後帶她去一家牛排店吃飯，期間多次摸她的手、腿，隨後直接帶她去賓館開房。

到賓館房間後，劉某拉上窗簾鎖上房門後，想抱住她，「我躲開，說你有孩子和老婆，你對得起他們嗎？他說，沒事沒事」，周雨說，但劉某又將她壓在床上，她拒絕，劉某遂離開。 

據警方筆錄，劉某承認給周雨在賓館開了一間房，用意在安慰周雨。警方調取監控發現，劉某曾於當天事發前在一家藥店計生用品櫃台前停留，劉某對此稱是因為他沒用過，比較好奇。賓館一名住宿客人稱，11月7日下午6時20分左右聽到對面房間有小女孩哭的聲音，當時沒有在意。

圖為周雨稱班主任劉某讓她寫的請假條。（取材自大風新聞）
圖為周雨稱班主任劉某讓她寫的請假條。（取材自大風新聞）

11月19日，光山縣公安局出具「行政處罰決定書」，認定劉某對周雨實施了猥褻，因「大腿、腰部不屬於敏感部位」、「趴壓身體為懸空狀態」，決定以猥褻對其處以行政拘留10日處罰。

但周海認為處罰太輕，希望追究刑事責任，「這件事對我女兒造成了嚴重的心理傷害」，稱周雨存在重度抑鬱症狀、重度恐怖症狀、重度偏執症狀等，雖去年12月下旬已轉學，但「事發後，女兒特別怕一個人獨處，說自己那麼相信老師，為什麼老師要這樣對待她，莫名其妙就哭了」，今年1月28日服用過量阿莫西林中毒被送醫洗胃治療。

此事被媒體報導後衝上熱搜引來全網眾怒，大批網民對處理結果表不滿，光山縣教體局昨再發通報稱，已開除涉事班主任，並撤銷其教師資格。公安機關已對涉事班主任刑事拘留。光山縣將對相關單位和責任人依規依紀依法追責問責。

河南

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