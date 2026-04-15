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汕頭婦窗外撒了20分鐘港鈔 路人哄搶200萬港幣…原因曝光

中國新聞組／北京15日電
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汕頭一名女子往窗外撒出港幣紙鈔。(取材自極目新聞)
汕頭一名女子往窗外撒出港幣紙鈔。(取材自極目新聞)

廣東汕頭市一名婦人14日從高樓住家窗邊，往街上撒落大量面額500和1000港元的鈔票，引發路人哄搶。警方接獲報案後趕到現場，經調查該婦人因親人病重而情緒激動才做出此行為，其撒出的鈔票已被民眾陸續歸還，也呼籲還撿到的人交回派出所。

綜合港媒報導，涉事婦人住在汕頭市龍湖區星湖城一高層單位，14日上午10時許，她將大批各面值500和1000的港元紙鈔往街上撒，許多路人見狀紛紛上前撿拾，相關影片與照片也被上傳到網路社群平台上，有網民聲稱撿到多張鈔票滿載而歸。

民眾撿到港幣紙鈔。(取材自極目新聞)
民眾撿到港幣紙鈔。(取材自極目新聞)

一名自稱住在同一個社區的人說，婦人估計撒了20分鐘的錢，警方已到現場控制局面。也有人留言稱，婦人撒了超過200萬元港幣（約25.6萬美元）。

汕頭珠池街道辦事處表示，已派員到場與該婦人溝通，婦人稱是因為親人病重而一時情緒激動，經過安撫後已經情緒穩定。星湖城小區物業人員則說，已有居民將撿到的鈔票交回給物業管理員，但不清楚婦人到底丟了多少錢出去。珠池派出所員警則表示，希望居民主動將撿到的港幣交到派出所。

在中國，當街撒錢事件雖罕見但也並非第一次。上個月重慶就曾發生兩名詐騙逃犯為了銷毀犯罪證據，而將贓款從窗戶往外拋，最終在民眾與物業人員的合作下，將贓款撿回。

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