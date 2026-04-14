河南少年騎車遭繩割喉 氣管食道全斷 忍痛托著腦袋走回家

河南一名13歲男孩騎車前往補習班途中，頸部遭繩勒，導致氣管與食道破裂，目前仍在ICU搶救。(視頻截圖)

河南 焦作近日發生一起令人心痛的意外，一名13歲男孩騎車前往補習班途中，因道路上被人私自橫設繩索，頸部瞬間遭勒，導致氣管與食道嚴重破裂，傷勢危急，目前仍在加護病房（ICU）搶救。事件不僅引發公共安全疑慮，也讓一個原本就處於困境的家庭雪上加霜。據了解，事發當下，男孩忍住劇痛托著腦袋，硬撐著走回了家，網友驚呼「當時他有多痛呀」。

綜合極目新聞、成都商報報導，家屬表示，事故發生於4月4日，當時男孩如常騎車外出上課，途中遭一條橫跨道路的繩索纏住頸部，瞬間被勒倒在地。儘管劇痛難忍，他仍強撐著身體回家求救。男孩氣管與食道均出現斷裂情形，屬於極為嚴重的創傷，家人緊急送醫，隨即被送入ICU搶救。

起初男孩在鄭州 接受治療，後轉診至北京兒童醫院，醫療團隊指出，除現有創傷，仍需密切觀察是否出現其他併發症，整體治療過程將漫長且複雜。

男孩母親郝女士在受訪時情緒崩潰，坦言「醫生說能不能救活還不知道」，令她心如刀割。更令人不忍的是，郝女士本身罹患白血病及乳腺癌，且曾接受心臟手術，長期需接受治療。近日因過度悲傷與疲憊，視力嚴重惡化，甚至已難以看清手機文字，生活陷入極大不便。

經濟壓力同樣沉重。家屬指出，事發至今醫療費用已超過20萬元(人民幣，下同，約3萬美元)，家中積蓄早已耗盡，並向親友借貸度日。雖然肇事者曾拿出1萬元作為補償，但相較龐大的後續醫療支出，仍顯杯水車薪。院方亦告知，未來治療費用將「非常龐大」，讓家屬更加憂心。

當地村支書在談及此事時數度哽咽。他表示，受傷男孩平時成績優異，長期名列全校前三，個性懂事，是師長眼中的好學生。如今突遭橫禍，令人痛心不已。「孩子本來前途很好，家裡條件又不好，現在發生這樣的事，真的讓人很難過。」他說。

報導稱，地方政府已啟動救助機制，除為該家庭申請低保與民政補助外，也透過慈善項目及募款倡議，號召各界伸出援手。村民、學校師生及家長亦自發捐款，盼能協助孩子度過難關。不少民間愛心人士也前往探視或捐助，展現社會溫情。

然而，事件背後的安全隱憂亦引發關注。據報導，該繩索係一名村民為阻擋行人通行而私自設置，最終釀成嚴重事故。專家指出，此類行為已涉及公共安全責任，相關單位應加強管理與宣導，避免類似悲劇再度發生。

男孩母親悲傷欲絕，快哭瞎眼。(視頻截圖)