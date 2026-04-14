深圳男買矽膠DIY注射 那話兒腫得像蘿蔔 差點當了公公

深圳男子網購硅膠注射，造成下體潰爛、流膿。（取材自微信）

深圳市一名男子網購硅膠（又稱矽膠）自行注射想「增大陰莖」，結果導致生殖器及周邊皮膚潰爛、流膿、發臭。目前雖然硅膠已取出，但部分硅膠注射在皮內，導致其皮膚缺血壞死，生殖器官損毀。醫師提醒，切勿輕信網路偏方、自行注射、私自操作，以免悔恨終生。

綜合媒體報導，小余（化名）購買材料DIY給陰莖整形，結果下體膿腫得像蘿蔔，「接診時，他的生殖器腫得像蘿蔔一樣，表面凹凸不平，感染潰爛，疼痛難忍」，寶安區松崗人民醫院醫師楊槐稱，小余膿腫的生殖器當時根本無法判斷性功能還是否正常。

楊槐率團隊針對小余的情況，首先使用對感染細菌有針對性的抗生素，以及傷口負壓技術控制感染、吸出膿液。感染控制後，實施異物清除及潰爛壞死組織清創手術，完整取出小余陰莖陰囊皮下注射的硅膠異物，「取出的硅膠重量達177克」。

小余自行注射進生殖器內的異物雖已被完全取出，但陰莖血管、神經都被傷到，勃起功能也嚴重下降。「所幸小余注射的部位未傷及到海綿體內」，楊槐稱，目前小余的下體感染已得到控制，經觀察，其生殖器功能在逐步恢復，後續還需進一步進行修復和治療。

網友評論：「本來想重振雄風，沒想到當了公公」、「是有多小？這下搞得連尿尿都不行了」、「本來就小，現在沒了」。