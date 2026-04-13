在小區吵架 北大碩士捲命案 「無接觸也需擔責」掀熱議

一名擁有北京大學法律碩士背景的男子李果，與家人前往海南度假期間，因小區公共車位問題與鄰居發生爭執，意外捲入一場凶案。(視頻截圖)

一名擁有北京大學法律碩士背景的男子李果，2024年冬天與家人前往海南度假期間，因小區公共車位問題與鄰居發生爭執，未料過程中一名59歲老婦突發意外摔倒身亡。儘管警方調查確認雙方並無肢體接觸，但家屬報案指控「尋釁滋事」、「故意殺人」，案件最終進入司法程序，並被法院認定雙方爭執與死亡結果存在一定關聯，需承擔民事責任，引發社會高度關注與討論。

據觀察者網報導，事發當天，李果一家抵達住處後，發現鄰居在門口擺放三個錐桶，占據三個公共車位。李果一方表示僅希望臨時停車一晚，並多次溝通「不會影響對方出入」，但對方堅決拒絕，認為車輛停在門口會妨礙通行，雙方因此產生爭執。李果則嘗試以法律觀點說明公共車位不得私占，但對方仍不接受，現場氣氛逐漸緊張。

鄰居老漢事後受訪表示，當天小區仍有其他空車位，是李果堅持要停在其家門口位置，讓他感到不滿。他稱自己原本考慮晚上不外出，曾有讓步想法，但因李果妻子言語態度不佳，最終決定不再讓出車位。老漢亦強調，該位置緊鄰自家門口，長期以來都由其使用，認為屬於「自己家門前的空間」，因此拒絕他人停放。

李果一方則提出不同說法，稱全程保持克制，多次強調只是短暫停車，並未有過激言語或挑釁行為。他指出，對方不僅拒絕溝通，還強調「房子是我家的，門口的車位也是我的」，即便實際上對方僅為租戶。李果認為，對方長期占用多個公共車位本身就不合理，因此才試圖據理力爭。

爭執過程中，老漢的妻子在室內聽到動靜後，剛洗完澡便匆忙探出門外參與爭吵。根據描述，她當時尚未完全穿好衣物，隨後不明原因從推拉門處跌出，裹著窗簾仰面倒地，頭部重重撞擊水泥地面，現場留下大量血跡。李果一方表示，雙方當時距離數米，並未發生任何接觸，且是他提醒老漢「家人摔倒了」，對方才從樓上趕下。

然而老漢說法有所不同，他稱自己在二樓時看到李果妻子靠近老伴，擔心發生衝突才趕下樓，但尚未抵達現場，妻子已經倒地。之後他認為事發與爭執有關，並向醫院表述為「爭吵中被推倒」。此外，他亦曾打電話聯絡親友到場，導致現場一度氣氛緊張。

警方介入調查後確認，李果一家與死者之間不存在肢體接觸，也無證據顯示存在推擠行為，排除刑事責任。不過，法院審理指出，雖然沒有直接接觸，但雙方激烈爭執可能對老年人造成情緒刺激，而老年人身體狀況較脆弱，應預見此類風險，因此認定爭執行為與死亡結果之間存在一定因果關係，李果一方需承擔相應民事賠償責任。

該判決引發輿論爭議，不少觀點質疑「無接觸也需擔責」的標準，認為可能影響民眾依法維權的意願。也有聲音指出，過往類似案例中，如勸阻吸菸、制止偷竊或規勸違規行為，多數被認定為正當行為且不需承擔責任。本案則凸顯在不同情境下，司法對「因果關係」與「注意義務」的認定差異，並引發對公共糾紛處理方式的反思，包括避免正面衝突、尋求第三方協調及保留證據等風險防範意識。