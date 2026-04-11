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曼達尼住房政策 租客房東評價兩極

浙租客存千斤尿 裝瓶塞櫃子床底 房東：花2小時倒馬桶

中國新聞組／北京11日電
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租客兩年藏近千斤尿液在房間，櫃子全被塞滿，浙江房東崩潰，「十多年沒遇到過這樣的」...
租客兩年藏近千斤尿液在房間，櫃子全被塞滿，浙江房東崩潰，「十多年沒遇到過這樣的」。 （取材自揚子晚報）

浙江金華義烏一房東遭遇邋遢租客，該租客藏近千斤尿液，裝進瓶瓶罐罐塞滿櫃子床底，房間惡臭撲鼻。

揚子晚報報導，賈姓女房東表示，對方是一名40多歲的男子，在其房屋內租了近兩年，由於拖欠5000餘元（人民幣，下同，約732美元）房租，賈女前往房間準備更改門鎖密碼，不料竟發現屋內惡臭熏天、髒亂至極。

賈女在房間的櫃子裡、床底下，發現了很多用可樂瓶子裝的尿液，床頭還放了很多菸頭，賈女估算尿液應有幾千斤重，但馬桶並未堵塞，可以正常使用。此外，牆壁和空調也被租客長期抽菸燻得發黃。

賈女表示，自己做房東十餘年，從未見過如此惡心的租客，後續會要求對方補齊拖欠房租並支付清潔費。

賈女說，後續由三個人輪流將尿液倒入馬桶就花了兩個小時。她透露，該租客離異且女兒患病，年前本想清退，出於同情允許其緩交房租，目前租客已承諾會補繳拖欠租金並付清潔費。

對此，不少網友直呼難以理解，「怎麼做到寧願不上廁所也要用桶裝」。

邋遢租客無獨有偶，據報導，廣東深圳一名租了五年的女租客退租後，留下滿屋子的垃圾，從床上到周邊沒有一處乾淨的地方，難以想像她是怎麼住的。據了解，房東後來找了兩個人打掃了整整兩天，才基本打掃乾淨。

有碰到類似租客的房東在評論區大吐苦水，表示自己也遇到過這樣的租客。

有網友好奇，這麼髒亂差的條件怎麼能住人？也有網友表示，很多人確實是「金玉其外，敗絮其中」。更有網友提議，房東可以定時上門檢查一下，發現不對勁趕緊讓租客退租。

租金 租客

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