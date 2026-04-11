雲南初三女生被5舍友狂毆4次 官方處理方式惹怒全網

中學女生張某某被打畫面 。（取材自央視新聞客戶端）

近日媒體報出「雲南玉龍縣某中學初三女生被5名舍友毆打」一事，引發社會關注。 4月10日，雲南玉龍縣發布通報稱，相關部門已進行調查處置，並對涉事人員和責任單位依法依規作出處理，5名涉事學生被送至專門學校接受教育。

▲ 影片來源：youtube平台＠新闻晨报-news（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

北京日報報導，就讀於雲南省麗江市玉龍納西族自治縣九河鄉中學的女生張某稱，從2025年9月底到12月底，她幾乎每周都會被5名舍友毆打，共被毆打4次。

事件一出，網友紛紛留言，「打人者應該公布家長姓名，垃圾的家長生出這種垃圾孩子」、「垃圾學生應該開除」，也有網友表示「在美的類似案件主謀判15年，其它也是判好幾年，在中國只是去少管學校待幾個月，還不留犯罪記錄，這哪是保護未成年人，這明明是保護犯罪的未成年人」。

2026年4月10日，官方公眾號「玉龍之窗」發布情況通報稱，已對涉事學校校長金某作出停職檢查、分管安全副校長楊某免職的處理，對教育主管部門、學校及相關責任人啟動責任追究。對5名涉事學生依程序送至專校接受專門教育。

央視新聞網報導，雲南省麗江市玉龍縣聯合調查組4月9日對「玉龍縣某中學初三女生被5名舍友毆打」事件發布情況通報，內容如下：

經查，2025年11月至12月，我縣一初級中學女生張某某在學校宿舍被姚某、和某甲、某乙、楊某、魚某五名同學四次毆打。2025年12月29日學生家長報警，12月30日公安機關依法立為行政案件調查。學校將張某送至市級醫院檢查治療，開展安撫慰問、心理疏導等工作，對5名涉事學生給予處分，要求監護人嚴加管教。涉事學生及其家長向被打同學賠償道歉，當事雙方協議和解。公安機關依法對5名涉事學生予以訓誡。我縣已對涉事學校校長金某作出停職檢查、分管安全副校長楊某免職的處理，對教育主管部門、學校及相關責任人啟動責任追究。根據「中華人民共和國預防未成年人犯罪法」，對5名涉事學生按程序送至專門學校接受專門教育。