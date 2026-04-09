我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

誰也上不來…河北3男救落水女 4人均遇難 事發地擺滿鮮花

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
晉州市市民自發性地前往事發地擺上鮮花。（視頻截圖）
晉州市市民自發性地前往事發地擺上鮮花。（視頻截圖）

河北石家莊晉州市近日發生三名男子為了救援落水女子，最終四人被水流沖走，全都罹難，第七天才被救援隊打撈上岸。當地市民自發性地前往事發地，在橋上擺滿了鮮花。根據事後消息，其中兩名男子都是退役軍人，其中一人還是現任輔警。

瀟湘晨報報導，犧牲群眾徐闖的妻子在石津總幹渠的濱河路段開了家烤魚店，徐闖經常去店裡幫忙，店裡還雇了一個服務生。 20歲左右的小夥趙天源曾是店裡的廚師，不過他和徐闖玩得好，常來找徐闖玩。

3月30日，店裡有一桌客人吃得晚，服務生和徐闖的妻子先走了，只有徐闖在店裡打理，趙天源來找徐闖玩。當晚11時許，一名女子不慎落入石津總幹渠，同行者報警，聽到動靜徐闖、趙天源兩人和趕來的一名輔警下水救人，「水流太急，護坡光得很，誰也上不來。」

徐闖的父親表示，兒子今年36歲，是退役軍人，「我就這一個兒子和一個女兒。」他說，徐闖已經成家，和妻子育有兩個孩子，大的兩歲，小的剛滿歲。

晉州市退役軍人事務局工作人員稱，不只是徐闖，犧牲的輔警也是退役軍人，目前相關工作正在辦理中。轄區晉州鎮派出所工作人員稱，犧牲的輔警是他們所的，但是具體情況不便透露。

徐闖的多名戰友還說，徐闖生前曾在武警黑龍江總隊服役，是機動支隊特戰大隊的副小隊長，2023年退休。晉州市在多處張貼海報宣傳徐闖的榮譽事蹟。徐闖的戰友說，「他是個開朗熱情的大哥，在部隊時就樂於助人，得知他去世的消息，非常意外和痛惜。」

一名參與打撈工作的救援隊員表示，事發的石津總幹渠是一條灌渠，正值農忙時節，人們需要用水澆地，石津渠開始放水，「水流速度快，最深能達到五、六米，護坡還長了青苔，根本爬不上來的。」

上一則

杭州男騎電動車載妻爆燃 她70%燒傷 他悔買拼裝電池

下一則

中西藥監管…港府對接十五五、國際標準 擬權歸衛生署

延伸閱讀

江蘇「大胃」女生1頓吃12個漢堡 自助店拒接待鬧上警局

江蘇「大胃」女生1頓吃12個漢堡 自助店拒接待鬧上警局
安徽6歲失蹤女童證實遇害 同棟樓35歲女嫌自拍視頻流出

安徽6歲失蹤女童證實遇害 同棟樓35歲女嫌自拍視頻流出
不滿祖父墳遍地落葉 台男放火燒樹 法院判他拆墳還地

不滿祖父墳遍地落葉 台男放火燒樹 法院判他拆墳還地
找恩人17年 四川無手無腳女教師 墳前完成「愛的循環」

找恩人17年 四川無手無腳女教師 墳前完成「愛的循環」

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
73歲大爺植入的陰莖假體長19公分。（取材自讀特新聞）

真愛？武漢73歲大爺植入19公分陰莖假體 小30歲妻全程陪同

2026-04-03 06:30

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相