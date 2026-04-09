誰也上不來…河北3男救落水女 4人均遇難 事發地擺滿鮮花

晉州市市民自發性地前往事發地擺上鮮花。（視頻截圖）

河北石家莊晉州市近日發生三名男子為了救援落水女子，最終四人被水流沖走，全都罹難，第七天才被救援隊打撈上岸。當地市民自發性地前往事發地，在橋上擺滿了鮮花。根據事後消息，其中兩名男子都是退役軍人，其中一人還是現任輔警。

瀟湘晨報報導，犧牲群眾徐闖的妻子在石津總幹渠的濱河路段開了家烤魚店，徐闖經常去店裡幫忙，店裡還雇了一個服務生。 20歲左右的小夥趙天源曾是店裡的廚師，不過他和徐闖玩得好，常來找徐闖玩。

3月30日，店裡有一桌客人吃得晚，服務生和徐闖的妻子先走了，只有徐闖在店裡打理，趙天源來找徐闖玩。當晚11時許，一名女子不慎落入石津總幹渠，同行者報警，聽到動靜徐闖、趙天源兩人和趕來的一名輔警下水救人，「水流太急，護坡光得很，誰也上不來。」

徐闖的父親表示，兒子今年36歲，是退役軍人，「我就這一個兒子和一個女兒。」他說，徐闖已經成家，和妻子育有兩個孩子，大的兩歲，小的剛滿歲。

晉州市退役軍人事務局工作人員稱，不只是徐闖，犧牲的輔警也是退役軍人，目前相關工作正在辦理中。轄區晉州鎮派出所工作人員稱，犧牲的輔警是他們所的，但是具體情況不便透露。

徐闖的多名戰友還說，徐闖生前曾在武警黑龍江總隊服役，是機動支隊特戰大隊的副小隊長，2023年退休。晉州市在多處張貼海報宣傳徐闖的榮譽事蹟。徐闖的戰友說，「他是個開朗熱情的大哥，在部隊時就樂於助人，得知他去世的消息，非常意外和痛惜。」

一名參與打撈工作的救援隊員表示，事發的石津總幹渠是一條灌渠，正值農忙時節，人們需要用水澆地，石津渠開始放水，「水流速度快，最深能達到五、六米，護坡還長了青苔，根本爬不上來的。」