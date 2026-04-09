成本10元賣上千…滬阿婆直播間花88萬買900玉石 竟全是假貨

被害人購買的部分假冒工藝品及證書。（取材自新民晚報）

上海長寧警方近日偵破一起利用直播間銷售假玉石的詐騙案件，一名長者受害人楊阿婆在直播平台內花費88萬元（人民幣，下同）購買900餘件所謂「玉石」產品，最終證實多為仿製品甚至塑料製品。目前，7名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。

綜合媒體報導，據警方通報，楊阿婆早前在某直播間內購物，期間主播以「保健養生」、「升值空間大」等話術推銷產品，並承諾日後可協助參展銷售甚至「包銷」。楊阿婆信以為真，先後購入大量玉石。然而，其後當她多次詢問銷售進展時，不但未獲回應，反而被踢出直播間，始懷疑受騙並報警求助。

警方接報後展開調查，經專業機構鑑定，相關「玉石」絕大多數為低成本仿製品，部分更為塑料製成，與直播間宣稱的高檔玉石嚴重不符。

進一步偵查顯示，該詐騙團夥組織嚴密，由鍾某、高某及陳某三人牽頭，開設多個直播間，並分工負責採購、直播銷售及發貨等環節。為吸引消費者，團夥透過誇大產品功效及虛構銷售承諾建立信任，並以低至約10元成本的仿製品，以數百至上千元價格出售。

警方指出，當有消費者質疑商品真偽或要求退款時，該團夥會透過封鎖留言、踢出直播間或更換平台帳號等方式規避追責，持續實施詐騙行為。經統計，截至案發，涉案金額已超過100萬元。

專案組在掌握相關證據後，聯同外地警方展開行動，成功將包括鍾某、高某、陳某在內的7名犯罪嫌疑人拘捕。現時各人因涉嫌詐騙罪已被依法採取刑事強制措施。

警方提醒，民眾進行網絡購物時應提高警覺，切勿輕信誇大功效或保證升值等宣傳說辭，如遇可疑情況應及時保存證據並報警求助。