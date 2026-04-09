河北男強姦未遂勒死婦 還冒充媽媽和死者兒子聊半個月

田先生與母親的微信號聊天記錄，對方每次都找理由拒絕接電話和見面。（取材自瀟湘晨報）

河北發生一起強姦未遂殺人案，一名52歲裝修工趙某某將農村留守婦女誘騙至野外企圖強姦，遭拒絕後兩度將婦女勒頸、活活掐死，並屍體棄置在墳地土溝裡。事後趙某某變賣了死者的首飾，還盜用死者手機申請網路貸款 ，冒充其身分和死者兒子聊天半個月，製造「活著」假象。幸虧死者兒子發現不對勁，報警後才揭發這起命案。

瀟湘晨報報導，受害婦女田母是河北一名農村婦女，長年在老家照顧行動不便的八旬婆婆。2025年9月16日，她向在石家莊工作的兒子田先生發送身分證照片，要求幫忙代繳醫保 。當時田先生因工作繁忙未及時回覆，未料數日後再聯繫母親時，發現對方行為極度反常。

田先生表示，以前母親習慣發語音，現在卻只發文字，打電話或視訊也被掛斷。10月4日，他察覺不對勁，提出回老家看望母親的意願，但對方發來一段在醫院的影片，聲稱要照顧生病的閨密，拒絕見面。田先生心生疑慮，試探性提問生活細節，發現對方答不上，他懷疑母親可能被控制了，隨即報警。

田先生後來從警方處得知，母親在給他發送身分證照片的第三天，就已遭人殺害並藏屍，與他在微信 上聊天的，竟然是殺人嫌犯。

根據檢方公訴書，52歲的嫌犯趙某某2024年因房屋裝修認識田先生母親，2025年9月19日，趙某某以「送花生」為名，將田母騙至花生地試圖性侵。但田母當場嚴厲拒絕並警告報警，擔心不軌行徑曝光，趙某某遂起殺心。

趙某某用力勒住田母頸部至昏迷，準備埋屍時發現對方仍有微弱呼吸，便狠下毒手實施第二次勒頸，最後將屍體扔在墳地附近的土溝，用雜草遮蓋後逃離現場。 圖片 田先生展示母親被掩埋的荒地。(取材自瀟湘晨報)

犯案後，趙某某變賣田母首飾，更將死者手機當作「生財工具」，用她的身分信息申請網貸。另外，趙某某還用死者的微信號冒充她與家人聊天，製造田母「還活著」的假象。

田先生表示，悲劇發生後，全家心碎不已，家中高齡的奶奶得知噩耗後更是精神受創，希望法院能嚴懲兇手，「我們不需要殺人嫌犯任何賠償，只要他殺人償命」。

據了解，趙某某並非首次犯罪，他於2003年有竊盜前科，遭河北省讚皇縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，並處罰金6000元（人民幣，約884美元）。

此案由石家莊市公安局偵查終結，以故意殺人罪移送石家莊市人民檢察院起訴，目前已經向石家莊市中級人民法院提起公訴。